Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Galatasaray’da iki sezon boyunca çok büyük başarılar elde etmese de taraftarın gönlünde taht kuran ve büyük iz bırakan Lukas Podolski, dün veda toplantısı düzenledi. Hem komik hem de duygusal anların yaşandığı organizasyonda Alman futbolcu, “İçimde hüzün var. Hem taraftar hem kulüp... Kalbimde onları taşıyacağım” diyerek sözlerine başladı. Kendini çok özel hissetmediğini belirten dünya yıldızı, “Zaten her gittiğim takımda elimden geleni yapıyorum. Galatasaray için de en iyisini yapmaya çalıştım. Şampiyonluk kazanmış olsam daha iyi olurdu. Eminim ki Galatasaray bundan sonra birçok kupalara koşacaktır” diye konuştu.



Büyük potansiyel var

Podolski “Tekrar Galatasaray ile yolun kesişir mi” sorusunu ise “Hayat ne getirir bilmiyorum… Birçok yerde oynadım ama burası daha özel oldu. Birçok arkadaş edindim. Çalışma arkadaşlarımı kalbimde taşıyacağım. Futbolu bıraktıktan sonra antrenör olarak dönebilirim. Fırsat olursa genç takım antrenörlüğü, teknik direktörlük veya profesyonel bir görev olabilir... Çünkü burası benim için özel bir yer. Burada çok büyük bir potansiyel olduğunu da gördüm. Özellikle genç takımlarda. Futbolcu olarak elimden geleni yaptım ama bu potansiyelin daha iyi yerlere gelmesi adına bir şeyler yapabileceğime inanıyorum” cevabını verdim.



8,5 MİLYON AVRO ALACAK

Galatasaray’dan yıllık 3 milyon avro ve maç başı 20 bin avro kazanan Lukas Podolski Japonya’da yaklaşık 3 katı para kazanacak. Vissel Kobe’den bonuslarla 8.5 milyon avro alacağı belirtilen Podolski, 2,5 yıl sonra futbolu bırakmayı düşündüğünü söyledi.



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Kimyamız uyuştu

Podolski Türk halkını çok sevdiğini söylerken “Köln’de yüz bin Türk yaşıyor. Türklerle hep yakın ilişkiler kurdum. Takıma geldiğinizde sahada en iyi işi çıkarmak zorundasınız. Aynı zamanda toplumla da kucaklaşmak önemliydi. Türk insanı ile kimyamız uyuştu” dedi.



Güzel ayrılıyorum

“Kendi performansımı değerlendirmeyi çok sevmem” ifadesini kullanan Podolski “Takım olarak 3 kupa kazandık. Hem iyi hem kötü zamanlarımız oldu ve ben de elimden geleni yaptım. Saha içi ve saha dışı olarak buradan güzel ayrılıyorum” diye konuştu.



2,6 milyon avro normal

2,6 milyon avro karşılığında bonservisi Japonya’nın Vissel Kobe Kulübü’ne verilen Podolski “Fiyatı nasıl değerlendirirsin” yönündeki soruyu, “ Bonservis kulüplerin kararı... 2,5 milyon avroya geldim; 2,6 milyon avroya gidiyorum. Bence normal” diye cevapladı.



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Dışarıya değil gençlere bakın

Podolski, Galatasaray’ın saha içindeki eksikliklerini değerlendirmekten kaçındı ama mesaj vermeyi ihmal etmedi. Alman golcü “Teknik adam veya yönetici değilim. Altyapıda önemli bir potansiyel var. Galatasaray’ın amacı şampiyonluktur ama şampiyonluk için baskı oluşturmaktansa dengeli bir şekilde gitmek, daha net bir şekilde finansal yapıyı ayarlayıp başarılı bir takım kurulacağına inanıyorum” diye konuştu