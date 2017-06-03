Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sunderland’ın 6,5 milyon avroluk bonservis talebi bir yana Lens’in de senelik 4 milyon avro talep etmesi sarı-lacivertlilerin geri adım atmasına sebep olmuştu. Ancak adının Beşiktaş’la anılmaya başladığı şu günlerde Hollandalı yıldızdan beklenmedik bir hamle geldi. Lens “Burada mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Senelik 3 milyon avroya imza atmaya hazırım” diyerek sarı-lacivertlilerle masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi. Yönetim, Lens’e henüz bir cevap vermedi.