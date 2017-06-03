Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Osmanlıspor maçı canlı anlatımı ile ilgili detaylar bu haberde… Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında şampiyon Beşiktaş, Osmanlıspor’u konuk ediyor. Beşiktaş Osmanlıspor maçı canlı anlatımı ve Bjk Osmanlı maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada… Spor Toto Süper Lig’in 2016-2017 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, ligin son haftasında Osmanlıspor’u kendi evinde konuk ediyor. Ligden düşme kotasından kurtulan Osmanlıspor, şampiyon Beşiktaş karşısında gol veya goller bularak zorlu rakibine kendi evlerinde şoku yaşatmak istiyor. Beşiktaş ise şampiyonluk kutlamalarını Osmanlıspor galibiyetiyle taçlandırıp ligi galibiyetle bitirmek istiyor. Beşiktaş Osmanlıspor maçı canlı anlatımı ve Bjk Osmanlı maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde…



Süper perde kapanıyor

Tarihler 19 Ağustos 2016’yı gösterdiğinde 21.45’te startı verilen Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonu bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. 34 haftalık maratonda dereceler belli olacak. Beşiktaş şampiyonluğu geçen hafta, Başakşehir ise ikinciliği haftalar öncesinde garantilemişti. Şimdi önemli olan üçüncülük ve onaltıncı sıra... Onaltıncı sıranın önemi küme düşen son takımın belli olması... Geçelim detaylarına... Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puana sahip, ikili averajda sarı-lacivertliler üstün. F.Bahçe kazanırsa G.Saray’ın sonucuna bakmayacak üçüncü olacak. Puan kaybeder ve Galatasaray da galip gelirse üçüncülük Cimbom’un olacak. Can derdinde ise Rize evinde Alanya’yı yenerse Bursaspor’un kümede kalmak için Trabzon’u deplasmanda devirmesi şart. İkili averajda Rize üstün. Rize’nin muhtemel puan kaybında ise Bursa ligde kalacak.

İSTANBUL BOĞAZI SİYAH-BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, bugün Osmanlıspor maçı öncesi İstanbul Boğazı'nda teknelerle şov yaptı. Siyah-beyazlı takıma yüzlerce tekne eşlik ederek, boğazı adeta siyah-beyaz renklere bürüdüler.

Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, kutlamalara İstanbul Boğazı'nda başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanan futbolcular, oradan Anadolu Hisarı'na geçtiler. Buradan teknelere binen siyah-beyazlı oyunculara taraftarlar da başka teknelerle eşlik etti. 3.yıldızı kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla İstanbul Boğazını adeta siyah-beyaza boyadı. Boğazı geçerek Dolmabahçe'ye gelen olan Beşiktaş kafilesi buradan üstü açık otobüs ile Vodafone Stadı'na doğru hareket etti.

BEŞİKTAŞ KUPASINA KAVUŞUYOR

Üst üste ikinci toplamda 15. şampiyonluğunu elden eden Beşiktaş, sezonu Osmanlıspor maçıyla kapatıyor. Gün boyu kutlamaların yaşanacağı gecede siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kupayı kaldıracak. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun 34. ve son haftasında bugün Osmanlıspor'u konuk edecek. Ligde geçen hafta Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Stadı'nda bu sezon son kez taraftarlarının önüne çıkacak. Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU YAŞANACAK

Siyah-beyazlı takımın bugün yapacağı karşılaşma öncesi ve sonrasında şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirilecek. Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelecek. Siyah-beyazlılar, gerçekleştirilecek törenle şampiyonluk kupasını da alacak.

KEYİFLİ BİR HAFTANIN ARDINDAN MAÇA ÇIKACAK

Beşiktaşlı oyuncular, dinlenerek ve şampiyonluk kutlamaları yaptıkları haftanın ardından Osmanlıspor karşısına çıkacak. Gaziantepspor karşılaşması sonrası 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar, 2 günlük bir çalışma sonrası bugünkü karşılaşmayı oynayacak.

VODAFONE STADI'NDA YENİLGİSİ YOK

Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda ligdeki namağlup unvanını korumaya çalışacak. Geçen sezondan bu yana bu statta 19 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, 15 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

GALİBİYET SERİSİYLE BİTİRMEYE ÇALIŞACAK

Ligin 30. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra üst üste 3 maç kazanan Beşiktaş, sezonu galibiyet serisiyle tamamlamaya çalışacak. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısındaki puan kaybının ardından Bursaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Son 3 maçta 10 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece bir gol gördü.

TALISCA KUTLAMALARDA OLMAYACAK

Siyah-beyazlı ekipte bu sezonun en golcü ikinci oyuncusu olan ve Gaziantepspor karşısında iki kez fileleri havalandıran Anderson Talisca, hem şampiyonluk kutlamalarında hem de maçta yer alamayacak. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle Gaziantepspor karşılaşması sonrası ülkesi Brezilya'ya giden Talisca, bu sezon ligde 13 gol atmıştı.

YEDEK AĞIRLIKLI BİR KADRO

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Siyah-beyazlı ekipte Talisca'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Gaziantepspor karşısında forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın da bugünkü mücadelede yine görev alamayacağı bildirildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hafta içinde yaptığı basın toplantısında Osmanlıspor karşısında sezon içinde fazla şans veremediği oyuncuları oynatmayı planladığını açıklamıştı.

ZORLU SEZONUN ARDINDAN TATİLE ÇIKACAKLAR

Siyah-beyazlı oyuncular, zorlu geçen sezonun ardından bir süreliğine tatil yapma fırsatı bulacak. Gelecek sezon şampiyonluk unvanını korumanın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı arayacak Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına gelecek aydan itibaren başlayacak.

16. RANDEVU

Şampiyon Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de 16. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 15 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 33 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 7 lig maçından, biri hükmen olmak üzere 5'inde Beşiktaş, 2'sinde ise başkent ekibi galip geldi. İstanbul'da Osmanlıspor'un 10 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 17 golle yanıt verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan 33. hafta maçını 3-1 kazanan Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmişti.