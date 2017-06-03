Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Bursaspor maçı canlı anlatımı ile ilgili bilgiler bu haberde. Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Bursaspor maçı canlı anlatımı ve Trabzon Bursa maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar burada… Ligin son haftasında Bursaspor, deplasmanda Trabzonspor karşısında ligden düşmemek adına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Ligden düşecek olan 3. takımın belli olacağı bugün, Bursaspor, Trabzonspor karşısında gol veya goller bularak ligde kalmanın planlarını yapıyor. Bu zorlu Trabzonspor Bursaspor maçı canlı anlatımı ve Trabzon Bursa maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde…

Bursaspor cephesi: Kazanıp ligde kalacağız

Ligde kalma savaşı veren Bursaspor, Trabzonspor deplasmanında galip geleceğine inanıyor. Timsah, Trabzon deplasmanında oynadığı 40 maçta 13 beraberlik, 26 mağlubiyet elde etti. Yalnızca 1 kez kazanabildi. Ama bugünkü maç istatistikleri de gölgede bırakacak kadar hayati. Yeşil-beyazlı ekip, eğer kazanamaz ve Rize de galip gelirse küme düşecek. Bu da Bursaspor adına “Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayıp küme düşen ilk takım” olması manasına geliyor. Bursaspor, daha önce 2004’te düşmüş ve 2 sezon sonra lige geri dönmüştü. Bursaspor son hazırlıklarını yaptı ve kampa girdi. Yeşil-beyazlılarda herkes kazanıp ligde kalacaklarına inanıyor.

Trabzonspor-Bursaspor saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 17.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 4'ten canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca turkiyegazetesi.com.tr'den canlı anlatımını takip edebilirsiniz... Bordo-mavili takımda kart cezalıları Olcay Şahan ve Bero, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza alan Onur Recep Kıvrak ile sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

BURSASPOR: Harun- Erdem Özgenç, Şamil Çinaz, Sivok, Aziz Behich, Faty, Jorquera, Sinan Bakış, Batalla, John, Stancu

SAKAT: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal

TRABZONSPOR :Esteban- Pereira, Uğur, Durica, Mas, Medjani, Onazi, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Castillo, NDoye

SAKAT: Okay

CEZALI: Olcay, Onur, Bero

Batalla’dan takıma: Bu işi bitirelim

Gençlerbirliği maçında alınan yenilginin ardından teknik sorumlu Adnan Örnek görevinden istifa ederken, Bursaspor’da son maç öncesi göreve teknik direktör getirilmedi. Yeşil-Beyazlı takıma Batalla hocalık yapıyor... Şampiyon kadroda yer alan Arjantinli tecrübeli futbolcu arkadaşlarını motive ediyor. Dış dünyaya kapılarını kapatan Timsah’ta takımla toplantı yapan Batalla’nın, “Bu son maç. Çıkıp kazanacağız. Takımı buraya biz getirdik. Buradan kurtaracak olan da bizleriz. Trabzon’da bu işi bitirelim. Rakibin kim olduğunun hiç önemi yok” dediği öğrenildi.

Bursa’da son dakika

Aylar önce sezonu kapatan Serdar Kurtuluş ve Furkan Özçal dışında Bursaspor’da eksik futbolcu bulunmuyor. Yeşil-Beyazlılar günler öncesinden Ordu’da kampa girerken, takım tam kadro. Başkan Ali Ay ve yönetim de oyunculara destek veriyor. Aynı zamanda ligde kalınması halinde takıma büyük bir prim dağıtılacak.

Trabzon'da son dakika

Avrupa iddiası kalmayan Bursaspor’un rakibi Trabzon’da Okay Yokuşlu sakat. Olcay, Onur ve Bero kart cezalısı. Bordo-Mavililer 4 as oyuncusundan yoksun mücadele edecek

Trabzonspor'da kadro değişiyor

Teknik direktör Ersun Yanal, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. Deneyimli teknik adamın son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından farklı olarak kart cezalısı Olcay ile Bero, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Onur ve sakatlığı bulunan Okay’ın yerlerine Esteban, Durica, Onazi ve Abdülkadir’e forma vermesi bekleniyor.

Kapanış yeni sezon formasıyla

Spor Toto Süper Lig’de sezonun son maçında sahasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un, bu karşılaşmaya yeni sezon formalarıyla çıkmayı planladığı öğrenildi. Bordo mavililerin 2017-18 sezonu için hazırlanan formaları sezonun son maçında görücüye çıkaracağı kaydedildi.

Trabzonspor ile Bursaspor 82. randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Trabzon’da yapacakları maçla 82. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 81 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 41-11 üstünlüğü bulunuyor. 29 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 122 gol atarken kalesinde 64 gol gördü.

İç sahada tek yenilgi

Karadeniz ekibi, iç sahada 40 karşılaşmada sadece 1 kez kaybetti. Trabzon’da tek yenilgisini 2012-2013 sezonunda 1-0’lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 26 karşılaşmadan galibiyetle, 13 maçtan da beraberlikle ayrılarak rakibi karşısında bariz bir üstünlük sağladı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda evinde 5-0 kazandı.