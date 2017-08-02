Brezilyalı ön liberonun İngiliz kulübünde alacağı kaldığı ve bu para ödenir ödenmez Fernando'nun Galatasaray'a transferinin resmiyete döküleceği ortaya çıktı. Sofiane Feghouli de West Ham United'la arasındaki imza parası sorununu çözünce KAP'a bildirilecek.
Fernando alacağını bekliyor
02.08.2017 - 04:57 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manchester City ve Fernando ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, bu transferde İngiliz kulübü yüzünden imzayı geciktiriyor.
Etiketler : fernando,galatasaray,transfer,manchester city,
493268 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493268.aspx
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Süper Lig
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S.
Takım
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1
Akhisar Bld.
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2
Antalyaspor
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0
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3
Konyaspor
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0
0
0
0
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0
4
Alanyaspor
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5
Beşiktaş
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0
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0
0
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6
Bursaspor
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0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
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8
Fenerbahçe
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9
Galatasaray
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10
Gençlerbirliği
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11
Göztepe
0
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0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
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0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
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0
18
Trabzonspor
0
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
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Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
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Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
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0
8
Denizlispor
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0
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0
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9
Elazığspor
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10
Eskişehirspor
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0
0
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0
0
11
Gaziantepspor
0
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0
0
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0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
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0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
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0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
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0
15
Manisaspor
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0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
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