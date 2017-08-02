Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilyalı ön liberonun İngiliz kulübünde alacağı kaldığı ve bu para ödenir ödenmez Fernando'nun Galatasaray'a transferinin resmiyete döküleceği ortaya çıktı. Sofiane Feghouli de West Ham United'la arasındaki imza parası sorununu çözünce KAP'a bildirilecek.