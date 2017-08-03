Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor transferde sezonun bombasını patlattı ve Burak Yılmaz’ı yeniden renklerine bağladı. Çin’de forma giyen golcü oyuncu eski takımı Trabzonspor ile 3 senelik sözleşme imzaladı. Çin Kulübü Beijing Guoan’ın menajeri Ming Li, Burak Yılmaz’ın çocuğunun velayeti için uğraştığını ve bu yüzden sık sık Türkiye’ye gitmek zorunda olduğunu belirterek, golcü oyuncunun Trabzonspor’a transferi konusunda zorluk çıkarmayacaklarını açıklamıştı. Bordo-mavili kulüp ile Burak Yılmaz 3,5 milyon avro yıllık ücret + bonuslar karşılığında el sıkıştı ve imzalar atıldı. Ayrıca Trabzonspor Kulübü, Çin ekibi Beijing Guoan’a bu transfer için 3,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. 32 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor forması tekrar giymek için Çin ekibindeki 3 milyon avroluk alacağından vazgeçtiğini de belirtelim.

Şampiyonluğu hediye etmişti

Burak Yılmaz’ın Trabzonspor’da çok ayrı bir yeri var. Yıldız oyuncu Galatasaray ile 2012-13 sezonundaki şampiyonluğun ardından sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada Trabzonspor taraftarlarını çok duygulandırmıştı. Burak Yılmaz’ın o sözlerini bir kez daha hatırlayalım: “Ben, buradan bir şey söylemek istiyorum. 2010-2011 sezonunda Trabzonspor ile yakalayıp kaldıramadığımız kupa için, hem Trabzonsporlular için hem Trabzon halkı için hem de Trabzonspor camiası için bugün kupayı kaldırdım. Onlar belki bana kırgın ama ben onları hiçbir zaman unutmayacağım”... Şimdi bordo-mavili taraftarlar Burak Yılmaz’ı yeniden bağrına basabilmek ve Akyazı Stadı’nda golcü oyuncuyu görebilmek için gün sayıyor.

Tekrar şampiyonluk yaşamak istiyorum!

Burak Yılmaz imzayı atar atmaz Trabzonspor camiasına Çin’den videolu mesaj gönderdi. Golcü oyuncunun mesajında ‘Tekrar şampiyonluk yaşamak istiyorum diyerek 2010-11 sezonuna yaptığı gönderme dikkati çekti. İşte Burak’ın sözleri: “Sevgili Trabzonspor; Bugün kulübümüzün 50. yılı. Çok mutlu ve gururluyum. 50. yılımızda üstüme düşen görevi yapacağım. Allah’a şükürler olsun ülkeme ve Trabzonspor’a dönüyorum. Bu forma altında bir kez daha şampiyonluk yaşamak istiyorum. Sizler de maddi ve manevi desteklerinizi bizlerden esirgemeyin. Bu sene bizim için çok önemli. Yakında görüşmek üzere...”