Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Sturm Graz maçı geniş özeti ve golleri izle ve Fener Sturm Graz maçı skor kaç kaç bitti? sorusunun cevabı burada... UEFA Avrupa Ligi Üçüncü eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sturm Graz ile Ülker Stadyumunda karşı karşıya geldi. Peki Fenerbahçe Sturm Graz maçı kaç kaç bitti? Fener Sturm Graz maçı geniş özeti ve golleri izle ile ilgili detaylar burada... UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Avusturya'da Sturm Graz karşısında 2-1 galip gelen temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Ülker Stadyumunda zorlu rakibiyle karşı karşıya geldi... İlk maçta 10. dakikada bulduğu golle öne geçen Sturm Graz, 29'da Maresic (KK) ve 35'te Roman Neustadter'in golüne engel olamamış ve temsilcimiz Fenerbahçe Avusturya'dan 2-1 gibi avantajlı bir skorla evine dönmüştü. Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında hem seyirci, hem de skor avantajı ile birlikte turu geçen taraf oldu. Bunun rahatlığıyla oynayan sarı-lacivertliler, Sturm Graz karşısında daha rahat bir performans sergiledi. Sturm Graz ise zorlu Fenerbahçe deplasmanından bir gol bulsa da bir üst tura çıkma şansını yakalayamadı. Fenerbahçe Sturm Graz maçı geniş özeti ve golleri izle. Fenerbahçe Sturm Graz maçı kaç kaç bitti? İşte Fenerbahçe Sturm Graz maçı geniş özeti ve golleri ile ilgili tüm detaylar...

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Alper Potuk, Ahmethan Köse.

Sturm Graz: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Jeggo, Hierlander, Zulj, Huspek, Rocher, Alar

FENERBAHÇE 1-1 STURM GRAZ GENİŞ ÖZETİ

Son düdük! Fenerbahçe, Sturm Graz ile Kadıköy'de 1-1 berabere kalarak bir üst tura adını yazdırdı.



90'Sarı-lacivertli temsilcimiz son oyuncu değişikliğini gerçekleştiriyor. Mauricio Isla, Mathieu Valbuena'nın yerine oyuna dahil oluyor.

85'Topu rakibine geç verdiği gerekçesiyle Alper Potuk, hakem Robert Madley'den sarı kart görüyor.

82'Sturm Graz'da son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Romano Schmid, James Jeggo'nun yerine oyuna dahil oluyor.

82'Temsilcimiz Fenerbahçe'de de oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Ozan Tufan yerini Mehmet Topal'a bırakıyor.

76'Stefan Hierlander, ceza alanı içine girmeden sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak savunmamıza çarpan top kornere çıkıyor.

75'Orta yuvarlağın içinde Dario Maresic, Mathieu Valbuena'ya kayarak yaptığı faulün ardından sarı kart görüyor.

71'Fenerbahçe, Mathieu Valbuena ile sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Mathieu Valbuena'nın ortasında Martin Skrtel penaltı noktası civarından iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gidiyor.

70'Sağ kanattan Philipp Huspek'in ortasında Fabian Schubert altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yapıyor ancak topu üstten auta gönderiyor.

66'Roman Neustadter'in GOL öncesi Peter Zulj'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Robert Madley oyunu avantaja bırakmıştı. GOL sonrasında sarı kartını Roman Neustadter'e çıkarıyor.

66'GOL Maalesef top ağlarımıza gidiyor.

63'Sturm Graz'da da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Fabian Schubert, Deni Alar'ın yerine oyuna giriyor.

62'Alkışlar eşliğinde Ahmethan Köse yerini Robin Van Persie'ye bırakıyor.

46'Sturm Graz, ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Philipp Zulechner, Thorsten Röcher'in yerine oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı Sturm Graz'ın vuruşuyla başlıyor.



D.A.Kadıköy'de ilk yarı sona eriyor. Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 önde giriyor.



32'GOL Fenerbahçe, Nabil Dirar ile maçta öne geçiyor.

32'GOL!

23'James Jeggo, Mathieu Valbuena'ya sol kanatta yaptığı sert faulün ardından sarı kart görüyor.

12'Mathieu Valbuena yerde kaldı. Fransız oyuncuya çok sert bir faul yapıldı. İngiliz hakem uyarmakla yetindi.

11'Josef, orta sahada buluştuğu topla rakiplerini çalımladı ve taraftarlardan alkış aldı.

10'Fenerbahçe'nin genç golcüsü Ahmethan, rakibini geçmek isterken faul yaptı.

9'Sturm Graz, Peter Zulj ile sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Peter Zulj'un kısa pasında savunmamız araya giriyor.

7'Maç, yavaş bir tempoyla başladı. Sahada Fenerbahçe'nin istediği bir oyun var.

5'Bu dakikaya kadar oyun yapılan karşılıklı faullerle geçildi.

3'Fenerbahçe maçında başında oyunun kontrolünü eline geçirirken, rakip kalede pozisyon bulmaya çalışıyor.

1'Hakem Robert Madley'in düdüğüyle karşılaşma temsilcimiz Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlıyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar Kocaman’la birlikte yeni bir sayfa açan takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünler “İşte taraftar işte şampiyon” tezahüratlarıyla inledi.

Hasret bitti, Fenerbahçe taraftarına, taraftar da özlediği Fenerbahçe’sine kavuştu. Sarı-lacivertliler bu sezon yaptığı transferlerle gücüne güç katarken, en büyük transferini taraftarlarını tribüne çekerek yapmış gibi görünüyor. Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren takım kötüye gitmeye başlayınca tribünleri terk eden taraftarlar bütün konsantrasyonunu basketbola vermiş ve takımlarını Euroleage mücadelesinde salonda desteklemişti. Geçen sezon 10 bin taraftar ortalamasıyla maçlarını tamamlayan sarı-lacivertliler aylar sonra Ülker Stadı’nı tıklım tıklım dolduran taraftarlar önünde oynadı.

Kocaman 1544 gün sonra

Bunda Aykut Kocaman’la yeni bir sayfa açan takımın, yeni transferlerle daha da güçlenmesinin yanı sıra Avusturya’daki ilk maçta Sturm Graz karşısında oynanan güzel futbol ve alınan galibiyetin etkisi de büyüktü. Taraftarın bağrına bastığı Aykut Kocaman da tam bin 544 gün sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’nin başında sahaya çıktı. Ülker Stadı’nda son maçına 12 Mayıs 2013’te çıkan Kocaman, Kadıköy’ün çimlerine sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak ayak bastı. Fenerbahçe ayrıca yeni yapılan hibrit çimde ilk maçına da çıkmış oldu. Yeni stat zemini oyuncular tarafından çok beğenildi.

FENER KOPUK

Avusturya deplasmanında aldığı galibiyetle Kadıköy’e tur bileti cebinde çıkan Fenerbahçe oyunuyla hem beğenildi, hem de ‘tam hazır değil’ dedirtti. Maç içinde oyuncular zaman zaman kopuk bir görüntü sergiledi.

RvP mecburen sahada

Dizinde problem olan Van Persie, Sturm Graz karşısında ilk on birde yer almadı. Teknik Direktör Aykut Kocaman, tecrübeli oyuncuyu kadroya alırken, sakatlık riskine karşılık ilk yarıda kulübede oturttu. Ancak Ahmethan 62’de sakatlanınca Van Persie oyuna dahil oldu. Tribünler genç Ahmethan’ı alkışladı.

Hasan Ali'ye tepki

Strum Graz’ın kaydettiği golde büyük hatası olan Hasan Ali’ye tribünler tepki gösterdi. Burnundaki problem sebebiyle maçlara özel maskeyle çıkan tecrübeli oyuncu, vasatın altında bir performans sergiledi. Soldan gelen ortada topa müdahale edemeyen Hasan Ali, takımın gol yemesinde başrolü oymadı.