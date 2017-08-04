Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son iki yılın şampiyonu Beşiktaş, transferde çok konuşulacak işlere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü Fenerbahçe’den kopartarak kadrosuna katan, ardından gelen şampiyonlukla üçüncü yıldızı göğsüne takan siyah-beyazlılar, tarihî rakiplerine bir çalım daha attı. Fenerbahçe’de geçen yılki performansıyla parmak ısırtan Jeremain Lens’in peşine düşen Beşiktaş, Sunderland’i ikna edip Alvaro Negredo’dan sonra bu transferi de bitirmeyi başardı. Fenerbahçe’den 8 milyon avro isteyen İngiliz ekibini 5 milyon avroya razı eden siyah-beyazlılar Lens’i adeta kaptı.

Lens’e de indirimli tarife

Beşiktaş’ı menajerlerin elinde oyuncak olmaktan kurtardıklarını söyleyen Başkan Fikret Orman, transfer başarısının sırrını ‘sabır’ olarak açıkladı. “Türk kulüplerini menajerler fayda sağlayacak bir şey zannediyorlar” diyen Başkan Orman, “Oralara gidip ‘Beşiktaş’a bunu 10-20 milyon avrolara satarız’ diyorlar. Beşiktaş Kulübü’nün siyaseti ve politikası bellidir. Bizim böyle paraları vermeyeceğimizi sonunda anlıyorlar. Bizim dediğimize gelince de transfer bitiyor” ifadelerini kullandı. Beşiktaş Lens transferinde sadece Sunderland’i değil, Lens’i de ‘indirimli’ ücrete ikna etmeyi başardı. Fenerbahçe’den 4,2 milyon avro kazanan Lens, Beşiktaş’tan yıllık 2,5 milyon avro kazanacak. Beşiktaş, Lens ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.