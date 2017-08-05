Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sturm Graz'ı eleyerek, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldikleri maçtan sonra basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbet toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"LENS'İ İSTEMEDİĞİM YALAN"

Beşiktaş'la anlaşan Jeremain Lens'i kendisinin istemediği iddialarına tepki gösteren Kocaman, "Benim istemediğim gibi bir şey olsa Lens'e geçen sezonki ücretinden çok daha fazla ücret niye teklif edilir ki? Fenerbahçe, Lens'e geçen seneki ücretinden daha fazlasını teklif etti. Eğer kandırılmıyorsam böyle. Bana rağmen Lens'e teklif yapma durumu olmazdı. Buradaki tehlike farklı. Konu başka bir duruma götürülmeye çalışılıyor" dedi. Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli futbolcuların oyun planına uyum gösterme konusunda büyük bir çaba harcadıklarını ifade etti.

"GOLCÜ VE STOPER LAZIM"

Transfer çalışmalarını da değerlendiren Fenerbahçe'nin teknik patronu, "Stoperde açığımız var. Merkez forvette de problemimiz var. İki tane ana oyuncuya ihtiyacımız var, stoper ve merkez forvet olarak. Sol açık transferi şu an gündemimizde yok. Transferlerle ilgili şu an için biten bir şey yok. Bekliyoruz, ama transfer günden güne olabilen bir durum. Sen parayı da versen hemen olmuyor" ifadelerini kullandı.