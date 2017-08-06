Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası’nda gülle atmada altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Keskinsoy’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi. 