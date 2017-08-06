Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası’nda gülle atmada altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Keskinsoy’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Erdoğan'dan Yasemin Keskinsoy'a tebrik
06.08.2017 - 03:30 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Atletizm Dünya Gençler Şampiyonası’nda gülle atmada altın madalya kazanan Yasemin Keskinsoy’u tebrik etti.
Etiketler : erdoğan,yasemin keskinsoy,tebrik,
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