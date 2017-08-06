Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta her şey iyi güzel giderken can sıkıcı bir gelişme yaşanmıştı. Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralanan ve 1 sezonu daha bulunan Anderson Talisca’nın lisansı Süper Kupa öncesinde çıkarılamamıştı. Çünkü oyuncunun bonservis haklarını elinde bulunduran Benfica Kulübü, gerekli evrakları göndermemişti. Siyah-beyazlı yönetimden bu konuda açıklama var. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Anderson Talisca’nın lisansı konusunda endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi ve taraftarın yüreğine su serpti.

“Galiba teklif var”

Benfica’nın gerekli evrakları göndermeyerek etik dışı hareket ettiğini söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, “Galiba Benfica’ya Talisca için bir teklif var. O yüzden kriz çıkararak bizi orta noktaya getirmeye çalışıyorlar. Ama çok ağır bir sözleşme yaptık, bizim onayımız olmadan satamazlar. FIFA’ya başvurup birkaç gün içinde Talisca’nın lisansını alırız. Benfica oyuncunun onayı olmadan opsiyonu kullandığımızı belirtiyor. Öyle bir şey yok. Elimizde sözleşme var. Benfica, Beşiktaş’ın izni olmadan bir şey yapamaz. Satarlarsa ancak sezon sonunda satarlar. Bu sezon kimse oyuncuyu bir yere gönderemez. Her şey Beşiktaş’ın inisiyatifinde” dedi.

Kulübüne 2 Talisca’ya 1,5

Siyah-beyazlıların 2 sezonluğuna kiraladığı Anderson Talisca’nın sözleşmesinin detaylarında şu var. KAP’a yapılan bildirimde her sezon için kulübüne kiralama bedeli olarak 2 milyon avro, oyuncuya ise senelik 1.5 milyon avro verileceği yazıyor. Satın alma opsiyonu 25 milyon avro olan Talisca’nın başka bir kulübe satılması halinde ise Benfica’nın kiralama bedelini geri ödemesi söz konusu.

"Şımarmadan yeni kupalara"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk galasında konuştu. Orman yeni sezonun değerlendirmesini yaptı: Zor günleri geçerek bugünlere geldik. Önümüzde yapacağımız çok daha büyük işler var. En önemli şey Beşiktaş ilkelerinden uzaklaşmamaktır. Beşiktaşlı mütevazıdır, şımarmaz, her yaptığı hareketi Beşiktaş’a yakışır şekilde yapmaktadır. Transferleri de görüyorsunuz. Aynı prensiplerle gidiyoruz. Onun da sonlarına geldik İnşallah Allah bize Süper Kupa’yı almayı nasip eder. Ondan sonraki hafta da lig başlıyor. Ardından Şampiyonlar Ligi kurasını çekeceğiz ve hep beraber güzel bir yolculuğa başlayacağız. Yine söylüyorum zor bir yolculuk olacak. Her geçen yol biraz daha zor oluyor. Ama mutlu sona ulaşacağımıza inancım tamdır. Bunun için birbirimize kenetlenmemiz ve efendiliğimizden ödün vermeden hareket etmemiz lazım.

Beşiktaş'ta kadro numaraları belli oldu

Adriano Correia: 3

Aras Özbiliz: 22

Tolgay Arslan: 18

Atınç Nukan: 33

Andreas Beck: 32

Denys Boyko: 71

Caner Erkin: 88

Cenk Tosun: 23

Fabricio Ramirez: 1

Fatih Aksoy: 14

Gökhan Gönül: 77

Atiba: 13

Hüseyin Yılmaz: 54

Milosevic: 4

Matej Mitrovic: 2

Necip Uysal: 20

Oğuzhan Özyakup: 10

Orkan Çınar: 15

Quaresma: 7

Pedro Franco: 19

Mustafa: 11

Pepe: 5

Ryan Babel: 8

Sedat Şahintürk: 70

Anderson Talisca: 94

Dusko Tosic: 6

Gökhan Töre: 55

Tolga Zengin: 29

Utku Yuvakuran: 97

Alvaro Negredo: 9