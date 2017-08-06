Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de taraftarların beklediği müjde başkan Aziz Yıldırım’dan geldi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Antalya Fenerbahçeliler Derneği’nin dün düzenlediği Hedef 1 Milyon Üye Lansman Gecesi’nde hafta içinde dört yıldız oyuncuyu renklerine bağlayacağını açıkladı. Simon Kjaer’in 12.5 milyon avroya Sevilla’ya satılmasının ardından Finansal Fair Play konusunda rahatlayan ve transferde daha rahat hareket etme imkânı bulan Fenerbahçe’de transfer edilecek dört yeni oyuncunun stoper, sol bek, orta saha ve santrfor olması bekleniyor. Kjaer’in ardından stoperde sayısal olarak eksilen Fenerbahçe’nin bu mevki için Milan’dan Palette ve Gustavo Gomez ile ilgilendiği biliniyordu. Orta saha için Brezilyalı Lucas Lima ve Hatem Ben Arfa ile görüşen Fenerbahçe’nin Ben Arfa’yı ikna etmeye yakın olduğu öğrenilirken, bu oyuncunun gelecek hafta İstanbul’da olabileceği belirtildi.

Perez ile görüşüldü ama...

Göreve geldiği günden bu yana santrfor transferi isteyen Aykut Kocaman’ın bu talebi doğrultusunda Arsenal’den Lucas Perez ile görüşen Fenerbahçe’de yeni forvetin ismi ise henüz netleşmedi. Arsenal’in Perez için 10 milyon avronun üstünde bir bedel talep etmesi nedeniyle rotayı Fiorentina’nın Senegalli yıldızı Khouma Babacar’a yönelmişti. Stoper, orta saha ve golcü arayan Fenerbahçe’de dördüncü transferin ise sol bek mevkine gerçekleşmesi bekleniyor. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın Strum Graz karşısında Hasan Ali’nin performansından memnun olmadığı öğrenilirken, taraftar tepkisi nedeniyle demoralize olan oyuncunun da öz güven kaybı yaşadığı belirtildi. Sol beke de en az sağ beke transfer edilen Isla kadar önemli bir isim alması beklenen Fenerbahçe’de bu mevkiye yapılacak transferin ismi ise sır gibi saklanıyor.