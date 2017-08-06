Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin yeni sağ beki Mauricio Isla, İtalya’da forma giydiği dönemde de Türkiye Ligi’ni yakından takip ettiğini söyledi. Fenerbahçe gazetesine konuşan Isla, Maldonado ve Tello gibi vatandaşlarının Süper Lig’de boy göstermesi sebebiyle Şili’de Türk futbolunun tanındığını belirtirken, “Türkiye’ye gelmeden önce bu ülkedeki en güçlü takımların Fenerbahçe ve Galatasaray olduğunu biliyordum. Şili’de Türk futbolu mücadeleci, güçlü ve iyi oyuncuların olduğu lig olarak bilinir” dedi.

Devler Ligi’ne gideceğiz

Fenerbahçe gibi büyük hedefleri olan bir takıma katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, “Yüksek beklentileri olan, rekabetin en üst seviyede olduğu bir takıma geldim ve katkı yapmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı. Şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmadığını belirten Isla, “Fenerbahçe üç senedir şampiyon olamıyor ve bu sezonki hedefimiz son derece net. Şampiyon olup gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek istiyoruz” dedi.

Fener’e Luan iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. Brezilya basınının iddiasına göre sarı-lacivertliler Gremio’nun 24 yaşındaki yetenekli futbolcusu Luan ile ilgileniyor. Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev yapan ve kulübüyle bir yıl daha kontratı olan Luan için İngiliz ekibi Liverpool’un da devrede olduğu iddia edildi.

Ozan gitmek istedi

Fenerbahçe’de Volkan Şen’den sonra Ozan Tufan’ın da ayrılığın eşiğinde olduğu iddia edildi. Sturm Graz maçında ıslıklanan genç oyuncunun moralinin çok bozuk olduğu ve Teknik Direktör Aykut Kocaman’la görüşerek başka bir takıma kiralanmak istediğini söylediği belirtildi. Ancak Kocaman’ın genç oyuncuyu teselli ederek “Bu sene beraberiz” dediği ifade edildi.

Lens ucuza gitti

Hollandalı yıldız Jermain Lens’in Beşiktaş’a transferini de değerlendiren Aziz Yıldırım, “Lens’i kadromuzda tutmak istedik ama bizden yıllık 4,2 milyon avro istedi” şeklinde konuştu. Lens için büyük bir fedakarlık yaparak 2,7 milyon avroya kadar çıktıklarını ifade eden Yıldırım, “Buna rağmen tercihini 2,2 milyon öneren Beşiktaş’tan yana kullandı” ifadelerini kullandı.

Sol bek aranıyor

Strum Graz maçı öncesi en az iki transfer istediğini belirterek stoper ve santrfor bölgelerini işaret eden Aykut Kocaman’ın listeye sol bek transferini de eklediği öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım’ın performansından yeterince memnun olmayan Kocaman’ın, sağ beke transfer edilen Mauricio Isla kalitesinde bir oyuncu istediği belirtildi. Chelsea’nin gözden çıkardığı Kenedy’nin listede olduğu ifade edildi.