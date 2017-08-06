Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon için transfer çalışmaların sürdüren Demir Grup Sivasspor, son olarak Brezilya ekiplerinden Guarani forması giyen orta saha oyuncusu Auremir Evangelista Dos Santos’u kadrosuna kattı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sağ bekte de forma giyen oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Andorra Milli Takımı’nda forma giyen futbolcu, geçen sezon çıktığı 34 maçta 1 gol kaydetti. Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor’un 2 oyuncu daha alarak transfer sezonunu kapatacağı öğrenildi.