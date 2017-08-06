Yeni sezon için transfer çalışmaların sürdüren Demir Grup Sivasspor, son olarak Brezilya ekiplerinden Guarani forması giyen orta saha oyuncusu Auremir Evangelista Dos Santos’u kadrosuna kattı.
1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Sağ bekte de forma giyen oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Andorra Milli Takımı’nda forma giyen futbolcu, geçen sezon çıktığı 34 maçta 1 gol kaydetti. Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor’un 2 oyuncu daha alarak transfer sezonunu kapatacağı öğrenildi.
Sivasspor, Auremir Dos Santos'u transfer etti
06.08.2017 - 17:07 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Auremir Evangelista Dos Santos’u renklerine bağladı.
Yeni sezon için transfer çalışmaların sürdüren Demir Grup Sivasspor, son olarak Brezilya ekiplerinden Guarani forması giyen orta saha oyuncusu Auremir Evangelista Dos Santos’u kadrosuna kattı.
Etiketler : sivasspor,andorra,Auremir Evangelista Dos Santos’,
494350 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494350.aspx
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Adanaspor
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Altınordu
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