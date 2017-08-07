Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaybetmeyi hak etmediklerini söyleyen Güneş "İki takım da kupayı kazanmak istiyordu. İki taraftan biri üzülecekti, maalesef biz üzüldük. Geçen sene Süper Kupa'yı kazanamamıştık, bu sene kazanmak istiyorduk. Oynadığımız oyun, kaybetmeyi hak edecek bir oyun değildi. Sezon başında futbol adına eksiklerimiz var. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bu maçı kazansaydık da eksiklerimiz var. Kaybedecek kadar kötü oynamadık. Eksiklerimiz olabilir ama onların hiçbiri bu maçı kaybetmeyi gerektirecek şeyler değil. Bugünkü oyunla da kazanabilirdik. Daha tempolu ve hızlı oynamak lazım. Sonuç olarak kaybettik. Rakibi tebrik etmek lazım. Maçı birinin kazanması gerekiyordu; onlar kazandı" dedi.