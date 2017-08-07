Kaybetmeyi hak etmediklerini söyleyen Güneş "İki takım da kupayı kazanmak istiyordu. İki taraftan biri üzülecekti, maalesef biz üzüldük. Geçen sene Süper Kupa'yı kazanamamıştık, bu sene kazanmak istiyorduk. Oynadığımız oyun, kaybetmeyi hak edecek bir oyun değildi. Sezon başında futbol adına eksiklerimiz var. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bu maçı kazansaydık da eksiklerimiz var. Kaybedecek kadar kötü oynamadık. Eksiklerimiz olabilir ama onların hiçbiri bu maçı kaybetmeyi gerektirecek şeyler değil. Bugünkü oyunla da kazanabilirdik. Daha tempolu ve hızlı oynamak lazım. Sonuç olarak kaybettik. Rakibi tebrik etmek lazım. Maçı birinin kazanması gerekiyordu; onlar kazandı" dedi.
Güneş: Kaybetmeyi hak etmedik
07.08.2017 - 00:03 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 00:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atiker Konyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, ''Kaybetmeyi hak edecek bir oyun değildi'' dedi.
Etiketler : şenol güneş,beşiktaş,atiker konyaspor,süper kupa,
494387 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494387.aspx
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Antalyaspor
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Konyaspor
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Alanyaspor
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Beşiktaş
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Bursaspor
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Evkur Yeni Malatyaspor
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Fenerbahçe
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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K.D.Ç. Karabük
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13
Kasımpaşa
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Kayserispor
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15
Başakşehir
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16
Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
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Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
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Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
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21.8.2016
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21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
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B.
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A.
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Adana Demirspor
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2
Adanaspor
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3
Altınordu
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Balıkesirspor
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Boluspor
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BŞB Erzurumspor
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Ç. Rizespor
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Denizlispor
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Elazığspor
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Eskişehirspor
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Gaziantepspor
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12
Gazişehir Gaziantep FK
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Giresunspor
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14
İstanbulspor
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Manisaspor
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16
MKE Ankaragücü
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17
Samsunspor
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18
Ümraniyespor
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