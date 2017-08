Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Süper Kupa'daki Atiker Konyaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili konuştu. Orman sert bir ifadeyle Beşiktaş'a ceza veirlirse dünyayı ayağa kaldıracağını söyledi.

"MAÇIN BU NOKTAYA GELMESİ UTANÇ VERİCİ"

"Atiker Konyaspor maçı bizim için yeni sezon öncesi eksiklerimizi görmek açısından iyi oldu. Konyaspor yöneticileriyle dostuz. Maç sonrası birbirimizi tebrik ettik. Bir maçın bu noktaya gelmesi utanç verici. Dünkü maça baktığımda kendi taraftarıma teşekkür ediyorum. Olaylara karşı taşkınlığa izin vermedi. Tek tük taraftarlar dışında bizim taraftarlarımız olaylar karşısında vakur durdu."

"UEFA'NIN YAPTIĞINI TFF BİZE YAPARSA..."

"Bana göre büyük güvenlik zaafiyeti vardı. Oyuncularımıza saldırdılar. Federasyonun da şapkasını önüne koyması lazım. Ceza verme konusunda UEFA'nın bize yaptığını TFF bize yapmaya kalkarsa büyük olay çıkar. Bu bir tehdit değildir. Eğer bir ceza olup Beşiktaş'ı araya koyarlarsa dünyayı ayağa kaldırırım. Bu halde kim çoluğunu çocuğunu alıp da maça götürür? TFF'nin bunu çözmesi gerekiyor. Bıçaklar, meşaleler atılıyor. Oyuncularıma saldırıyorlar. Oranın güvenliği TFF'nin sorumluluğunda. TFF kendini sorgulamalı."

''TALİSCA İLE İLGİLİ SORUNUMUZ YOK''

"Talisca iki senelik kiralanmış bir oyuncu. Oyuncu da şu an kampımızda. Talisca ile ilgili sorunumuz yok. Benfica 2 milyon euro'nun ödenmediğini söylüyor. Ama para ayrı bir şey anlaşma farklı bir şey. Şimdi evrakları vermiyorlar, bekliyoruz. Beşiktaş taraftarları çok renkli. Benfica'ya 'Come to evrak' yazıyorlarmış. FIFA'ya başvurur, lisansını alırız. Aksi bir durum hukuka aykırı bir olay. 1 transfer daha yapmak istiyoruz ama acelemiz yok. Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra netleşir. Lens'i bu sezon FFP'den dolayı kiraladık. Anlaşma önümüzdeki sezon bitiyor, opsiyonu var, kullanacağız."

''SOSA BENİ ARADI''

"Beşiktaş yaptığı transferlerle, videolarla gündem oluşturuyor. Çin'e gidiyoruz ve biz bu ülkeyi temsil ediyoruz. Pepe'yi neden transfer ettik? PSG teklif yaptı ama Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Burada huzur var, bu yüzden bizi seçti. Beşiktaş popüler transfer yapmaz. Pepe'yi niçin aldık? PSG de istedi, 2018 DK için Beşiktaş'ı seçti. Forması %100 garantiydi. 1 milyar 200 milyon izlenmiş video. Türkler seyredemez, demek ki dünyada herkes seyretmiş, kıskandırmak için yapmıyoruz. Sosa, gittiği yerde mutlu olmadı. Dönmek isteyebilir mi? Beni arayıp böyle bir şey söylemedi ama zaman içinde ne olur bilmiyorum. Ama birinci gündemimiz o mevki değil."