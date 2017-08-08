Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birinci yardımcısı Tayfur Havutçu ile Milano'ya uçan Rumen teknik adam, Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi. Luce'nin, Hakan'a, "Milan'a transfer olarak ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdin. Milli Takım'ın değerli oyuncularından birisin. Zorlu maçlara hazır olmanı istiyorum" dediği öğrenildi.

"GEÇMİŞE SÜNGER ÇEK, MİLLİ TAKIM'A DÖN!"

Lucescu'nun en önemli durağı ise İspanya idi. Özel jetle İtalya'nın ardından Barselona'ya uçan tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan'ı yeniden A Milli Takım'a kazandırmak için yıldız oyuncu ile baş başa yemek yedi. Lucescu'nun, Arda'ya, "Türkiye'nin en kariyerli futbolcusu sensin. Milli Takım'ın sana ihtiyacı var. Geçmişe sünger çekip ay-yıldızlı formaya dönmeni istiyorum" dediği vurgulandı. Makedonya maçı dönüşü uçakta yaşanan olaylar nedeniyle 6 Haziran'da Milli Takımı bırakan Arda'nın Luce'nin ilgisi nedeniyle çok mutlu olduğu ve düşünmek için süre istediği belirtildi. Luce, bugün ise Almanya yolcusu.