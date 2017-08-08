Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Samsun’daki Süper Kupa maçı olaylarını değerlendirdi. İki kulübün PFDK’ya sevki ve ceza ihtimalini değerlendiren Orman’ın sözleri çok sert ve netti. Orman “Ceza benim işim değil. Burada bir ceza verilir ve Beşiktaş bunun içerisine sokulursa tehdit anlamında söylemiyorum ama dünyayı ayağa kaldırırım. UEFA’nın bize yaptığını (Lyon maçı) TFF bize yaparsa büyük olaylar çıkar” dedi. “Güvenlik zafiyeti vardı. İçeriye bıçaklar girdi” diyen siyah-beyazlıların patronu “Oyuncularıma saldırılar oldu. Bunu organize etmek TFF’nin işiydi. Onlar da şapkayı öne koyacaklar. Türk sporu da zarar gördü. Türkiye’de Türk sporunu bir yere getirmek istiyorsan bunları düzeltmemiz lazım. Demek ki ortada bir problem var. Bu halde kim çocuğunu maça götürür? Türkiye’den bir oyuncu Roma’ya gitti. O oyuncu Roma’dan başka bir kulübe daha yüksek bütçelere gidebilir. Bruma da gitti ama Leipzig’den 50-60’a gidebilir. Ama buradan gidemez. Bu futbolu yukarı kaldıramadığımız sürece kaybeden bizler oluyoruz” dedi.

Bizim statta olmaz

Konyaspor’u kutlayan ve kupanın onlara yakıştığını da vurgulayan Orman “Olayların olması seyirci açısından hiç yakışmadı. Oradaki seyircilerden eminim ki Konyalı yöneticiler de utanç duymuşlardır. Çarşambanın gelişi perşembeden belli olur. Türkiye Kupası’nda yaşananlar belliydi. Ben Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza küfürler edildi, onursal başkanımıza küfürler edildi, hiçbiri taşkınlıklara uymadı. Olayların çıkışı Beşiktaş tarafından olmamıştır. Biz suç duyurusunda bulunduk. Fotoğraf çirkin. Bunda basının da yöneticilerin de suçu vardır. Beşiktaş stadında böyle şeyler olmaz. Bunun ihtimali çok azdır. Bizim işimiz taraftarı stada getirebilmek. Kişisel egolar buraları geriyor. Biz de tuzaklara düşüp cevap veriyoruz. Kulüpler Birliği’nin TFF ile el ele çözmesi gerekiyor” diye konuştu.

Biz spor yapıyoruz. Siyaset isteyen partilere gitsin.

Tosic’i çok beğendim, formayı bırakmayacağını düşünüyorum.

Taraftar transfere doymuyor. Takım mühendisliği üzerinden geçiyoruz.

Lucescu tecrübelidir başarılı olur. Tüm desteğimizi vermeye hazırız.

Kulüpler Birliği Başkanlığı için çok arzulu değilim.