Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun başına gidelim ve şöye bir öngörüde bulunalım; Konyaspor bu sezon iki kupa birden alacak. Kim ihtimal verirdi? Yüzde 10’u geçmeyecek ve süprizseverlerin dışında kimse. Çünkü akıl ve mantıkla pek anlaşılır tarafı pek yoktu. Kadro kurulumu, oyuncu kalitesi ve imkanlar ölçüsünde. Ama o Aykut Kocaman yönetimindeki Konya aslında başarının sinyallerini önceki sezonu üçüncü tamamlayıp Avrupa kupalarına katılarak vermişti. Geçen sezon “savunma”yı ön planda tutan ve “bulursam atarım” anlayışı sergileyen Kocaman’ın takımı Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Çok değil 2 ay geçmeden Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beşiktaş’ın elinden Süper Kupa alındı. Ve bu kez oyunu önde kurarak, rakibe baskı oluşturarak, hücum futbolu tercih edilerek ve duruş sergilenerek. Konyalılar mutlu ve gelecekten umutlu. Konyaspor Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, “Konyaspor tarih yazmaya devam edecek. Bu maç göstermiş oldu ki Süper Lig’de performansı yüksek bir Konyaspor olacak. Türkiye’nin her tarafından büyük övgüler aldık. Mustafa Reşit Akçay hocamızın tercihlerinin ne kadar doğru olduğunu bu maçla bir kez daha görmüş olduk” dedi.

VE SÜPER KUPA YERİNDE

Tarih yazarı Konyaspor’un iki ay içinde aldığı ikinci kupa (Süper) müzedeki yerini aldı. Samsun’da Beşiktaş’ı 2-1 ile geçerek mutlu sona ulaşan ve taraftarını sokağa döken yeşil-beyazlılar kupanın kulüp müzesine konduğunu ve sergilenmeye başlandığını duyurdu.