Tüm dünyayı etkisi altına alan ve izlenme rekorları kıran Beşiktaş’ın yeni akımı “Come to Beşiktaş” bu sıralarda İtalya ile bağlantı kurmaya çalışıyor. Cevapsız arama değil, hem sesli hem de görüntülü. Yeni transferler Pepe’nin Negredo’yu, Negredo’nun Lens’i aramasıyla süren sosyal akım, etkileşim ve iletişim bağı şimdi Gary Medel için kuruluyor. Savunmasında problemler yaşayan ve stoper transferine kalan siyah-beyazlılar, Inter’in tecrübeli isminde karar kıldı. Her ne kadar Şenol Güneş sadece stoper özellikli olmasını istese de yönetim çok yönlü bir hamle içerisinde. Savunmada ve Atiba’nın bölgesinde oynama özelliğine sahip Medel, Beşiktaş’ın teklifine sıcak. Hatta taraflar arası anlaşma tamam ve iş kulübüne gelmiş durumda.

Taraftar da devrede

Ön liberoda yedek kuvvet Gökhan İnler’i gönderen ve bu bölgeye yeni alternatif oluşturmak isteyen yönetim Medel isminde kararlı. 30 yaşındaki savunmacı için düşünülen bonservis bedeli ise 2 milyon avro civarında. Inter de önümüzdeki sezon mukavelesi sona erecek olan oyuncuyu şimdiden elden çıkarıp para kazanma düşüncesinde. Tarafların anlaşması halinde şu anda telefon elinde bekleyen Jeremain Lens’in Medel’i arayıp “Come to Beşiktaş” hattını aktifleştirmesi söz konusu. Zaten taraftar da şu anda sosyal medyadan Medel’e ilgi ve sevgisini göstermiş durumda.

BONSERVİSİ İÇİN HARCANAN TOPLAM PARA

23 milyon avro

30 yaşındaki Gary Medel’in kariyerinde Boca Juniors, Sevilla, Cardif ve Inter kulüpleri var. Ve oyuncu Sevilla’dan 13 milyon avroya Cardiff’e oradan da 10 milyon avroya Inter’e geçmişti. İstikrarlı bir gidişatı olan Medel’in Şili Millî Takımı ile de 80 maçta 5 golü bulunuyor.