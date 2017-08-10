Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'de bir mahkeme futbol maçı sırasında attığı havai fişekle bir başka taraftarda işitme kaybına sebep olan futbolsevere hapis cezası verdi.

St.Gallen taraftarı olduğu açıklanan ama adı gizli tutulan taraftara mahkeme 3 yıl hapis cezası verdi. 24 yaşındaki taraftar bunun en az 18 ayını yatacak. Ayrıca 9 bin 700 İsviçre Frankı ceza ödeyecek. İlaveten 15 bin Frank mahkeme masrafları için ve 12 bin Frank da işitme kaybına yol açtığı kişiye tazminat olarak, toplam 36 bin 700 Frank (Yaklaşık 135 bin TL) cebinden çıkacak.

St.Gallen'in Lucerne ile oynadığı maçta sahaya havai fişekler attığı belirlenen futbolsever, 10 yıl boyunca İsviçre'de statlara giremeyecek.