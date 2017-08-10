Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar, sağ kanat için Sofiane Feghouli'yi imza aşamasına getirdi. Teknik direktör Igor Tudor, Cezayirli futbolcunun bir an önce takıma katılmasını istiyor. Feghouli de West Ham United ile arasındaki alacak sorununu çözdü ve Galatasaray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Sarı kırmızılılar, sol bek içinse Juventus'tan Kwadwo Asamoah'la temas halinde. 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle büyük ölçüde anlaşan Galatasaray, Juventus'la görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, sarı kırmızılılar Lionel Carole için gelen teklifleri değerlendirecek.

Stoper bölgesi içinse gündemdeki isim bir kez daha Jason Denayer. Galatasaray, Belçikalı futbolcuyu yeniden kiralamak istiyor. Denayer de sarı kırmızılılarda oynamaya sıcak baksa da Manchester City, futbolcunu kiralık olarak göndermek istemiyor. Bu konuda 3 taraf arasında görüşmeler sürüyor. Denayer 2015-2016 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.