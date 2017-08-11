Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16. Dünya Atletizm Şampiyonasında altın madalya kazanan sporcumuz Ramil Guliyev’e tebrik telgrafı göndermiştir” denildi. 