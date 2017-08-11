Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Futbol Takımımız ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçı sonrası kulübümüze verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezası için, Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz olumsuz sonuçlanmış ve söz konusu ceza Tahkim Kurulu tarafından oy çokluğu ile onanmıştır.

Bu karar doğrultusunda; Futbol Takımımızın 2017-18 Sezonu Süper Lig 1. Haftasında 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Vodafone Park'ta Antalyaspor ile oynayacağı maçta taraftarlarımız tribünlerde yer alamayacaktır.

Antalyaspor maçı için bilet satın alan taraftarlarımızın bilet ücretleri, 18 Ağustos Cuma gününe kadar Passolig kartlarına iade edilecektir."

