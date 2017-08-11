Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Futbol Takımımız ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçı sonrası kulübümüze verdiği 1 maç seyircisiz oynama cezası için, Tahkim Kurulu'na yapılan itiraz olumsuz sonuçlanmış ve söz konusu ceza Tahkim Kurulu tarafından oy çokluğu ile onanmıştır.
Bu karar doğrultusunda; Futbol Takımımızın 2017-18 Sezonu Süper Lig 1. Haftasında 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Vodafone Park'ta Antalyaspor ile oynayacağı maçta taraftarlarımız tribünlerde yer alamayacaktır.
Antalyaspor maçı için bilet satın alan taraftarlarımızın bilet ücretleri, 18 Ağustos Cuma gününe kadar Passolig kartlarına iade edilecektir."
Beşiktaş bilet ücretlerini iade ediyor
11.08.2017 - 18:58 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 18:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Kulübü, seyircisiz oynanacak Antalyaspor maçı için alınan biletlerin iade edileceğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
Etiketler : beşiktaş,antalyaspor,bilet,iade,
495564 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495564.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Manisaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0