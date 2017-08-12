Fenerbahçe, 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, yarın Bornova Stadı'nda oynanacak maç için özel uçakla İzmir'e geldi. Fenerbahçe kafilesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelişinde taraftarlar tarafından coşkuyla karışlandı. Terminal çıkışında futbolculara çiçek veren taraftarlar, onlarla fotoğraf çektirmek ve imza alabilmek için birbiriyle yarıştı.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra taraftarların tezahüratları eşliğinde hava limanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.
Fenerbahçe, İzmir'de coşkuyla karşılandı
12.08.2017 - 00:52 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 00:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'e başlangıcı Göztepe deplasmanında yapacak olan Fenerbahçe, özel uçakla İzmir'e geldi.
Fenerbahçe, 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, yarın Bornova Stadı'nda oynanacak maç için özel uçakla İzmir'e geldi. Fenerbahçe kafilesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelişinde taraftarlar tarafından coşkuyla karışlandı. Terminal çıkışında futbolculara çiçek veren taraftarlar, onlarla fotoğraf çektirmek ve imza alabilmek için birbiriyle yarıştı.
Etiketler : fenerbahçe,İzmir,
495606 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495606.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
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O.
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Akhisar Bld.
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2
Antalyaspor
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3
Konyaspor
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4
Alanyaspor
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0
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0
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5
Beşiktaş
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0
0
0
0
6
Bursaspor
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0
0
0
0
0
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7
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
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0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
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0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
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0
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0
0
0
0
12
Karabük
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0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
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0
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Trabzonspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
2
MKE Ankaragücü
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1
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0
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1
3
Adana Demirspor
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0
0
0
0
4
Adanaspor
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0
0
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0
5
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Altınordu
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0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
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0
0
0
0
8
Boluspor
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0
0
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0
0
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0
9
Ç. Rizespor
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0
10
Denizlispor
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0
11
Elazığspor
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0
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0
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0
12
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
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0
15
İstanbulspor
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0
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0
16
Manisaspor
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0
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0
0
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0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
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0
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0
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