Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de sezonu Göztepe deplasmanında açacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncularına camianın beklentilerini hatırlatırken, kulübün sporcusu Ramil Guliyev’i örnek verdi. Kocaman, yolculuk öncesi gerçekleştirdiği toplantıda, “Burası Fenerbahçe. 9 farklı branşta, ulusal ve uluslararası alanda zirveyi kovalayan bir spor kulübü. Geçtiğimiz aylarda basketbol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Atletimiz Ramil Guliyev dünya şampiyonluğuna ulaştı. Voleybolda önemli başarılar elde edildi. Kürekte, yüzmede, boksta madalyalar geliyor. Camianın futbol takımından beklentisi de bu yönde” ifadesini kullandı.

> Başarı bekliyorlar

Fenerbahçe formasının ağırlığına vurgu yapan Aykut Kocaman, “Bulunduğunuz yerin kıymetini bilin ve hakkını verin. Bu doğrultuda disiplinli bir şekilde çalışın. Fiziksel ve zihinsel olarak zirveye odaklanın” diye konuştu. Göztepe karşısında maksimum konsantrasyon isteyen Kocaman, “Müthiş taraftar desteğine sahip bir rakiple karşılaşacağız. Evlerinde iyi bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. Ancak biz de lige iyi girmeliyiz. Henüz maksimumda değiliz. Ama hataları en azda tutup İstanbul’a 3 puanla dönmeye mecburuz. Hepinizden disiplinli ve fedakar bir performans bekliyorum” dedi.

Stoch, Slavia Prag’a gitti

Fenerbahçe, Miroslav Stoch’u Slavia Prag’a sattı. Aykut Kocaman’ın kadroda düşünmediği Slovak yıldız, Çek ekibinin teklifini kabul etti ve 1 milyon avro transfer bedeliyle Fenerbahçe kariyerini noktaladı.

L’Equipe özür diledi

Geçtiğimiz gün verdiği haberde Süper Lig’de 2010-11 şampiyonu olarak Trabzonspor’u gösteren L’Equipe düzeltme metni yayınladı. Fransız gazetesi, hata yaptığını belirterek hem Fenerbahçe’den hem de okurlarından özür diledi.