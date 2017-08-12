Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta ve şifresiz mi oynanacak? sorusunun cevabını arayanlar için doğru adrestesiniz... Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu Medipol Başakşehir-Bursaspor mücadelesi ile start aldı. Yeni transferlerle daha çekiimeli bir sezon izlenmesi beklenen ligde günün maçı Gözlepe-Fenerbahçe... Bir tarafta İzmir ekibi Göz Göz, diğer tarafta da İstanbul temsilcisi Fenerbahçe... Peki bir hayli zorlu geçmesi beklenen Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta ve şifresiz mi izlenebilecek? Göztepe Fener maçı beIN Sports ekranlarındn şifreli olarak izlenebilecek. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden şifresiz ve canlı olarak anlatılacak. Fenerbahçe'de; Fernandao ve Mehmet Ekici cezalı, Göztepe'de ise Selçuk Şahin sakat olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Sizler de Göz Göz FB mücadelesini kaçırmak istemiyorsanız saat 21.45'ten itibaren ya ekran başına yada sayfamıza gelin... İşte Göztepe Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...

Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Göztepe, Süper Lig'in ilk maçında Fenerbahçe'yi İzmir'de Bornova Stadyumu'nda konuk edecek. beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Guliyev motivasyonu

Bugünkü Göztepe deplasmanı öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapan Aykut Kocaman, “F.Bahçe’nin dünya kulübü olduğunu gördünüz. Taşıdığınız formanın ağırlığını bilin” dedi. Süper Lig’de sezonu Göztepe deplasmanında açacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, oyuncularına camianın beklentilerini hatırlatırken, kulübün sporcusu Ramil Guliyev’i örnek verdi. Kocaman, yolculuk öncesi gerçekleştirdiği toplantıda, “Burası Fenerbahçe. 9 farklı branşta, ulusal ve uluslararası alanda zirveyi kovalayan bir spor kulübü. Geçtiğimiz aylarda basketbol takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Atletimiz Ramil Guliyev dünya şampiyonluğuna ulaştı. Voleybolda önemli başarılar elde edildi. Kürekte, yüzmede, boksta madalyalar geliyor. Camianın futbol takımından beklentisi de bu yönde” ifadesini kullandı.

> Başarı bekliyorlar

Fenerbahçe formasının ağırlığına vurgu yapan Aykut Kocaman, “Bulunduğunuz yerin kıymetini bilin ve hakkını verin. Bu doğrultuda disiplinli bir şekilde çalışın. Fiziksel ve zihinsel olarak zirveye odaklanın” diye konuştu. Göztepe karşısında maksimum konsantrasyon isteyen Kocaman, “Müthiş taraftar desteğine sahip bir rakiple karşılaşacağız. Evlerinde iyi bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. Ancak biz de lige iyi girmeliyiz. Henüz maksimumda değiliz. Ama hataları en azda tutup İstanbul’a 3 puanla dönmeye mecburuz. Hepinizden disiplinli ve fedakar bir performans bekliyorum” dedi.

Stoch, Slavia Prag’a gitti

Fenerbahçe, Miroslav Stoch’u Slavia Prag’a sattı. Aykut Kocaman’ın kadroda düşünmediği Slovak yıldız, Çek ekibinin teklifini kabul etti ve 1 milyon avro transfer bedeliyle Fenerbahçe kariyerini noktaladı.







L’Equipe özür diledi

Geçtiğimiz gün verdiği haberde Süper Lig’de 2010-11 şampiyonu olarak Trabzonspor’u gösteren L’Equipe düzeltme metni yayınladı. Fransız gazetesi, hata yaptığını belirterek hem Fenerbahçe’den hem de okurlarından özür diledi.

İzmir'deki maçlar

İki ekip yapacakları maçla ligde İzmir'de 24. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 10 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 24, Göztepe ise 15 gol attı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 46 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Fenerbahçe, sezona deplasmanda iyi başlayamıyor

Sezona teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Fenerbahçe, son 5 sezonun üçünde Süper Lig'e deplasmanda başladı ve bu karşılaşmalarda galibiyet alamadı. 2012-2013 sezonunda lige deplasmanda Elazığspor beraberliği (1-1) ile başlayan sarı-lacivertliler, dış sahada 2013-2014'te Konyaspor'a 3-2, geçen sezon ise Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu. Göztepe ile Fenerbahçe arasında Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Göztepe'nin cezası nedeniyle maç seyircisiz oynanacak

Ev sahibi ekibin cezası nedeniyle Göztepe taraftarı mücadeleyi tribünden izleyemeyecek. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki ligin yeni takımı Göztepe de sahasında Fenerbahçe'den puan alarak lige moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İki takım arasında 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de oynanan son karşılaşma, 1-1 berabere bitmişti. Fenerbahçe, Göztepe karşısında iki oyuncusundan faydalanamayacak.