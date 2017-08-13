Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı anlatım bilgileri burada... 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu, Başakşehir Bursaspor maçıyla start aldı. Ligin son şampiyonu Beşiktaş, bu akşam kendi evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı skor kaç kaç ve Bjk Antalya şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinde... Süper Kupa'da oynadığı Konyaspor maçının ardından 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş, Vodafone Park'ta seyircisiz oynanacak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Antalyaspor ise lige güzel bir başlangıç yapmak için zorlu Beşiktaş deplasmanından puan yada puanlarla ayrılmak için canla başla mücadele ediyor. Bu zorlu Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz canlı anlatımı ve Bjk Antalya maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylara bu haberden dakika dakika ulaşabilirsiniz. Beşiktaş Antalya maçının canlı anlatımı için aralıklarla sayfayı yenilemeniz yeterlidir... İşte Bjk Antalya maçı ile ilgili detaylar...

Şampiyon sahne alıyor

Kara Kartal ve Şenol Güneş için yeni bir “tarih yazma” vakti başlıyor. Seyircisiz maçta rakip Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı güçlü Antalyaspor. Süper Lig’de son iki sezonda şampiyon olan ve üçüncü yıldızı takan Beşiktaş startı Antalyaspor ile veriyor. Ki ne ilginç tesadüftür ki Antalyaspor’un hocası da Beşiktaş’ın efsanelerinden Rıza Çalımbay. Maç Vodafone Arena’da ve ev sahibi Beşiktaş, Süper Kupa’da alınan cezadan dolayı seyircisinden mahrum olacak. Uzun soluklu maratonda siyah-beyazlılar kulüp olarak, teknik direktör Şenol Güneş de antrenör olarak rekorlar peşinde. Güneş, 2017-2018’de de aynı başarıyı gösterirse siyah-beyazlı ekibe üst üste 3 şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik adam olacak. 3. sezonunda siyah-beyazlı ekibin başında en uzun süre görev yapan yerli teknik adam unvanını alacak. Ayrıca Avrupa Kupalarında da Beşiktaş’a en çok maç oynatan (Şu anda 18) teknik direktör olarak tarihe geçecek. İşte bu genel görüntünün ilk özeli bu gece 21.45’te Vodafone Arena’da Antalya karşısında olacak. Güneş’in Pepe, Negredo gibi yenilere 11’de şans vermesi bekleniyor.



Siyah-beyazlılar, ilk hafta maçlarında 35 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. İç sahadaki 29 açılış maçında 25 galibiyet elde etti, sadece 16 sezon önce Trabzonspor’a yenildi.

3 büyükler Süleyman Seba’yı andı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüpleri, Beşiktaş Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı vefatının 3. yıl dönümünde andı.

Süper Lig’in demirbaş kulüplerinden olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Süleyman Seba’nın ebediyete intikal edişinin 3. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı. Anma mesajı yayınlayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, “Onursal başkanımız Süleyman Seba'yı vefatının üçüncü yılında saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, “Efsanevi Spor Adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün unutulmaz Başkanı Süleyman Seba'yı, ebediyete intikal edişinin 3. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” açıklamasında bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü ise, “Vefatının üçüncü yılında, taraflı tarafsız her futbolseverin sevgisini kazanmış değerli spor adamı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz” mesajını yayınladı.

Beşiktaş'ın konuğu Antalyaspor

Ligin son şampiyonu Beşiktaş, sezonu Antalyaspor ile açıyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki mücadelede taraftarından yoksun sahaya çıkacak. Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 2017-2018'deki mücadelesine bugün Antalyaspor maçıyla başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son 2 sezonda ligin zirvesinde yer alan siyah-beyazlı takım, 2017-2018'in ilk haftasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALAMAYACAK

Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı siyah-beyazlı taraftarlar tribünden takip edemeyecek.

Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile yaptığı karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, siyah-beyazlı kulübe bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk kez bir lig mücadelesini seyircisinden yoksun yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ(4-2-3-1)

Fabri, Beck - Pepe - Tosic - Caner, Atiba - Oğuzhan, Quaresma - Talisca - Babel, Cenk.

ANTALYASPOR (4-2-3-1)

Boffin, Celustka - Salih - Diego - Sakıb, Sandro - Charles, Emre - El Kabir - Maicon, Eto'o.