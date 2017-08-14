Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaleci Mike Maignan, 63. dakikada oyun 0-0 sürerken, kırmızı kart gördü. Üç oyuncu değişikliği hakkını kullanan Bielsa, eldivenleri forvet oyuncusu Nicolas de Preville'e emanet etti. De Preville, çok net bir pozisyonu kurtardı ama 11 dakika içerisinde ağlarında üç gol görünce, kalede durmaktan vazgeçti ve eldivenleri Amadou'ya devretti. Lille, mücadeleyi 3-0 kaybetti.