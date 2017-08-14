Kaleci Mike Maignan, 63. dakikada oyun 0-0 sürerken, kırmızı kart gördü. Üç oyuncu değişikliği hakkını kullanan Bielsa, eldivenleri forvet oyuncusu Nicolas de Preville'e emanet etti. De Preville, çok net bir pozisyonu kurtardı ama 11 dakika içerisinde ağlarında üç gol görünce, kalede durmaktan vazgeçti ve eldivenleri Amadou'ya devretti. Lille, mücadeleyi 3-0 kaybetti.
Kaleye forvet geçti
14.08.2017 - 03:53 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 03:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Ligi'nde Marcelo Bielsa yönetimindeki Lille, Strasbourg deplasmanında zor anlar yaşadı.
Etiketler : fransa ligi,kaleci,
496020 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496020.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Beşiktaş
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Trabzonspor
1
1
0
0
2
1
1
3
5
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Osmanlıspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
18
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Ümraniyespor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Adana Demirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
5
Akın Çorap Giresunspor
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Balıkesirspor Baltok
1
0
1
0
2
2
0
1
7
Boluspor
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
10
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Gazişehir Gaziantep FK
1
0
1
0
0
0
0
1
12
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
13
Samsunspor
1
0
1
0
0
0
0
1
14
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
17
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gaziantepspor
1
0
0
1
0
3
-3
0