Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takımı önce birlikte tribüne davet ederek alkışlayan sarı-kırmızılı futbolseverler, ardından oyuncuları tek tek çağırarak "üçlü" çektirdi.

Müsabaka öncesi Galatasaray taraftarlarının en büyük ilgi gösterdiği isim kaleci Fernando Muslera oldu. Isınmak için sahaya çıktığında alkışlarla karşılanan Muslera, tezahüratlar eşliğinde müsabakaya hazırlandı.

TRİBÜNLER BÜYÜK ÖLÇÜDE DOLDU

Sarı-kırmızılı taraftarların sezonun ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasına ilgisi yüksek oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda edilmesinin ardından moral bozukluğu yaşayan taraftarlar, Kayserispor maçında tribünleri büyük ölçüde doldurdu.

Tribünlerde boşluklar olmasına karşın yaklaşık 30 bin taraftar karşılaşmayı izledi.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU YAPILDI

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Galatasaray-Kayserispor maçında da unutulmadı.

Maça iki takım oyuncuları, "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren." pankartıyla çıkarken, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Taraftarlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarıyla yaşanan terör olayına tepki gösterdi.