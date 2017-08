Türkiye Gazetesi

Ramil Guliyev ve Atletizm Millî Takımımız İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çiçeklerle, Türk bayraklarıyla ve alkışlarla karşılandı.

Havaalanında duygularını anlatan Ramil Guliyev, "Bu şampiyonluk sadece benim için değil, ülke içindir." dedi.

"1. olduğun anda neler hissettin?" sorusunu yanıtlayan Guliyev, "Spor kariyerimdeki en büyük derece. Bunun için çok çalıştım. 10 yıldır mücadele ediyordum. Büyük bir zafer kazandığım için çok mutluyum." sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Türk sporseverlerin sosyal medyadan çok destek oldukları yorumu üzerine Guliyev, "Bunun için gerçekten çok destek oldular. Bu destek olmasaydı nasıl mücadele edecektik bilmiyorum" diye konuştu.

Türkiye'ye tarihte 200 metrede ilk altın madalyayı kazandıran Ramil Guliyev, yurda giriş sonrası madalyasıyla poz verdi.

"OSMAN AŞKIN BAK SÜRPRİZİ"

Ramil Guliyev açıklamalar yaparken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sürprizi yaşandı. Telefonla, Guliyevle duygularını paylaşan Bakan Bak, "Hoşgeldiniz. Tebrik ediyorum. Ülkemize gurur yaşattınız. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Çok önemli bir şampiyonada Türk bayrağını göndere çektiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da başarılarınız devam eder. Bundan sonrası da olimpiyat şampiyonluğu. Sayın Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın da selamları var" dedi.

"5-10 SANİYE İNANAMADIM"

200 metre finalini değerlendiren Guliyev, "Bitişte kaçıncı sırada olduğumdan emin değildim. İlk 5-10 saniye inanamadım. Bakıyorum, devam ediyorum. Belki bir yanlışlık var diye bakıyorum. 2. ve 3. sıra çıkınca evet yaptım bunu" dedim..." sözleriyle duygularını anlattı.

"SÖZLERLE ANLATAMAM"

İstiklal Marşı okunurken ne hissettin? "sorusuna Guliyev, "Sözlerle anlatamam. Benim için çok büyük bir şey. Spora başlayınca 'Ben dünya şampiyonu olurum' demiştim. Babam her zaman 'bu işe devam et sonunda başarılı olursun' demişti. İşte ben zor zamanlarda zor saatlerde babamın sözleri kafama geliyordu. Ne kadar zor olsa da devam edeceğim..." yanıtını verdi.

Türkiye ilk kez 200 metrede altın madalya getirdiğinin hatırlatılması üzerine de millî atlet, "Bolt kariyerini noktaladı. Büyük bir yıldız gitti. Büyük bir şampiyonada zor bir yarış oldu ve bunu başardık. Bizim bayrağımızı göndere. Bayrağımızı göndere çıkardığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Bundan sonraki planları için de konuşan Guliyev, "Seneye Avrupa şampiyonası var. Orada 100 ve 200 metre ile bayrak yarışında yarışacağım. Sezon başlamadan öcne kulübümüzle, federasyonla oturup konuşacağız. Ondan sonra bir plan kurup oraya katılacağız." dedi.

Dünya Bayrak yarışındaki final için de "Biz seçmeledrde final yapmak istiyorduk. Bizim için çok önemliydi. Final yarışında da her şey olabilirdi. Kimi çizgiye basıyor, bayrak kaybediyor, diskalifiye olabiliyor... Madalya umudumuz vardı. Dereceler çok yakın. Madalya gelsin diye her şeyi yaptık. Yarış heyecanlı geçti. Usain Bolt ve Justine Gatlin gibi sporcular yarıştı. Biraz hatalarımız vardı. Ancak Bizim güzel bir takımımız var ve inşallah başarırız..." ifadelerini kullandı.

"RAMİL'İN MADALYASI ULAŞILMAZ AMA..."

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı değerlendirirken, "Sadece Ramil'in şampiyonluğu diğerlerinin üstüne çıktığı için diğerlerini görmüyoruz. Tarihimizde ciritte ilk kez bir genç sporcuyla dünya şampiyonasında finale kaldık ve madalya kovaladık. Çekiçte, Özkan Baltacı kardeşimle finale kaldık ve madalya kovaladık. Ramil'in madalyası ulaşılmaz ama alttan gelen diğer çocuklarımızla atletizm takımı, 203 ülkenin yarıştığı bir organizasyonda takım olarak madalya sıralamasında 12. olabiliyorsak ve finalde 4x100 gibi devlerin yarıştığı bir organizasyonda yarışabiliyorsak artık atletizm doğru yoldadır. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere, Spor bakanımız ve spor teşkilatına, kulüplerimize, bizi seven ve destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

DEVŞİRME SPORCU ELEŞTİRİLERİ ÜZERİNE...

Devşirme sporcu eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Cintimar, "Yıldızlarda Mizgin Ay dünya şampiyonu oldu. Gençlerde yine çocuklarımız Avrupa şampiyonalarında kürsüye çıktı. Her branşta her yerde kürsünün üstündeyiz, olmaya devam edeceğiz. Diyarbakır'dan Meryem Bekmez çıktı, Avrupa'da yürüyüşte her iki yarışta dünya 2.'si, Avrupa'da şampiyon oldu. Biz artık iyi bir yoldayız. Biz Biz renklerle, cinsiyetlerle, inançlarla temsil edilen bir toplum değiliz. Bayraklarla temsil ediliyoruz. Bayrağımızı temsil edenleri devşirme gören devşirmelere bunu sormak lazım" diyerek sözlerini tamamladı.

ESCOBAR: "BENİM İÇİN ALTIN DEĞERİNDE"

400 metre engellide gümüş madalyanın sahibi olan Küba asıllı millî atlet Yasmani Copello Escobar, "Her ülke dışına çıktığımda hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bu şampiyonada da gümüş madalya kazandım ama benim için altın değerinde." dedi.

Escobar, Türk halkının desteğinin kendisi için çok önemli olduğuna değinerek, "Yarıştan önce de sosyal medyada benimle ilgili konuşulanları takip etmiştim. Türk halkının küçük bir desteği bile benim için çok önemli. Aslında altın madalyayı getirmek isterdim ama bu seferlik gümüş oldu. Sonraki yarışmalarda daha iyi dereceler getireceğime inanıyorum." diye konuştu.

ÖZKAN BALTACI: "ÇOK MUTLU VE HUZURLUYUM"

Çekiç atmada finalde mücadele eden Özkan Baltacı da "Çok mutlu ve huzurluyuz. Ülkemizi ve bayrağımızı çok iyi temsil ettik. Elimizden gelenin fazlasını yaptık, bundan sonra da yapmaya gayret göstereceğiz. Atletizm adına dünyada bir yerimiz var. Artık Türk bayrağını dalgalandırabiliyoruz. Daha da güzel şeyler olacak. Ben de final yarıştım. Bundan sonra inşallah madalya olur." diye konuştu.

Londra'ya final yarışmak hedefiyle gittiğini anlatan 23 yaşındaki millî sporcu, "Yaşım daha çok genç. 23 yaşındayım ve çekiç için çok erken bir yaş. En az 10 antrenman yılına sahip olmamız lazım. Ben de 10 yıla yaklaşıyorum. 10 yıldan sonra güzel gelişim sağlayıp, ülkemiz adına madalyalar almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ramil Guliyev'in madalya töreninde İstiklal Marşı'nın kendisini motive ettiğini anlatan Özkan Baltacı, "Ramil Guliyev madalya alıp, İstiklal Marşı çalınırken finalde ısınma atışlarını yapıyordum. Binlerce seyircinin önünde İstiklal Marşımız okundu. İnsanların saygısını ve alkışlarını kazandık. Isınma yaparken İstiklal Marşının okunmasıyla muazzam bir duygu yaşadım. Onun motivasyonuyla olabildiğince çok saldırdım ve yapabileceğimin en iyisini yaptım. Bir sonraki yarışmalarda daha iyi olur inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.

Millî takım kafilesi, daha sonra uçakla Ankara'ya gitti.