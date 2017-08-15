Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor'u çok iyi bir oyun sonunda 4-1 mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar da oldukça mutluydu. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, karşılaşma sonunda futbolcuları tribünlere çağırdı. Maçta 2 gol atan Gomis, tribünlerin çağrısı üzerine soyunma odasına koşarak yeni bir tişört giyindi ve maçta giydiği formayı taraftarlara attı. Oyuna girdikten sonra ıslıklanan Sinan Gümüş, doğrudan soyunma odasına giderken karşılaşma sonunda Muslera, tribünlere 3'lü çektirdi.