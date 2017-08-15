Kayserispor'u çok iyi bir oyun sonunda 4-1 mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar da oldukça mutluydu. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, karşılaşma sonunda futbolcuları tribünlere çağırdı. Maçta 2 gol atan Gomis, tribünlerin çağrısı üzerine soyunma odasına koşarak yeni bir tişört giyindi ve maçta giydiği formayı taraftarlara attı. Oyuna girdikten sonra ıslıklanan Sinan Gümüş, doğrudan soyunma odasına giderken karşılaşma sonunda Muslera, tribünlere 3'lü çektirdi.
Muslera maç sonu 3'lü çektirdi
15.08.2017 - 02:16 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 02:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayserispor karşısında 4-1 kazanan Galatasaray'da kaptan Muslera maç sonu taraftarlara 3'lü çektirdi.
Etiketler : muslera,galatasaray,üçlü,kayserispor,
496222 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496222.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Malatyaspor
1
1
0
0
3
1
2
3
2
Kasımpaşa
1
1
0
0
3
1
2
3
3
Beşiktaş
1
1
0
0
2
0
2
3
4
Trabzonspor
1
1
0
0
2
1
1
3
5
Akhisar Bld.
1
1
0
0
1
0
1
3
6
Başakşehir
1
1
0
0
1
0
1
3
7
Fenerbahçe
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Göztepe
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Gençlerbirliği
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Karabük
1
0
1
0
1
1
0
1
11
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
1
0
0
1
1
2
-1
0
14
Bursaspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
15
Sivasspor
1
0
0
1
0
1
-1
0
16
Alanyaspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
17
Osmanlıspor
1
0
0
1
1
3
-2
0
18
Antalyaspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
1. Hafta Maçları
11.8.2017
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Bursaspor
12.8.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
12.8.2017
Gençlerbirliği 1 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
12.8.2017
Alanyaspor 1 - 3 Kasımpaşa
12.8.2017
Göztepe 2 - 2 Fenerbahçe
13.8.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
13.8.2017
Trabzonspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
13.8.2017
Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor
14.8.2017
Galatasaray - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
1
1
0
0
4
1
3
3
2
Adanaspor
1
1
0
0
3
0
3
3
3
Ümraniyespor
1
1
0
0
3
0
3
3
4
Altınordu
1
1
0
0
2
0
2
3
5
Adana Demirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
6
Akın Çorap Giresunspor
1
0
1
0
2
2
0
1
7
Balıkesirspor Baltok
1
0
1
0
2
2
0
1
8
Boluspor
1
0
1
0
2
2
0
1
9
Eskişehirspor
1
0
1
0
2
2
0
1
10
İstanbulspor
1
0
1
0
2
2
0
1
11
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Gazişehir Gaziantep FK
1
0
1
0
0
0
0
1
13
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
14
Samsunspor
1
0
1
0
0
0
0
1
15
Elazığspor
1
0
0
1
0
2
-2
0
16
Manisaspor
1
0
0
1
1
4
-3
0
17
Denizlispor
1
0
0
1
0
3
-3
0
18
Gaziantepspor
1
0
0
1
0
3
-3
0