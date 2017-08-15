İtalya'da futbol oynamak istemeyen genç oyuncunun, F.Bahçe'ye gelme ihtimalinin arttığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, 2 milyon Euro kiralama artı 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif ettiği Alman kulübünün bu hafta içinde bir yanıt vereceği belirtildi.
Emre Mor, Fenerbahçe'ye yakın
15.08.2017 - 04:07 | Son Güncelleme: 15.08.2017 - 04:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borussia Dortmund'un transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği Emre Mor, Inter ile yaptığı pazarlıklardan sonuç alamadı.
Kaynak: Sabah
Etiketler : emre mor,fenerbahçe,transfer,
496230 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/496230.aspx
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Fenerbahçe
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Bursaspor
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Sivasspor
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Alanyaspor
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1
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16
Osmanlıspor
1
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Antalyaspor
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Kayserispor
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A.
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Ç. Rizespor
1
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4
1
3
3
2
Adanaspor
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0
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3
Ümraniyespor
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3
0
3
3
4
Altınordu
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2
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Adana Demirspor
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1
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2
2
0
1
6
Akın Çorap Giresunspor
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1
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2
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Balıkesirspor Baltok
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Boluspor
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BŞB Erzurumspor
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MKE Ankaragücü
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Samsunspor
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1
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1
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0
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0
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1
1
4
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0
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Denizlispor
1
0
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1
0
3
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0
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Gaziantepspor
1
0
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1
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-3
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