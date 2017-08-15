Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da futbol oynamak istemeyen genç oyuncunun, F.Bahçe'ye gelme ihtimalinin arttığı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin, 2 milyon Euro kiralama artı 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif ettiği Alman kulübünün bu hafta içinde bir yanıt vereceği belirtildi.