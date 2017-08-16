Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 yaşındaki Parguaylı stoperi ikna eden sarı-lacivertliler, Milan’la sözleşme detaylarını görüşüyor. Gomez’i 1 milyon avro kiralama bedeliyle kadrosuna katacak sarı-lacivertliler, satın alma opsiyonunu kullanmak isterse de 5 milyon avro ödeyecek.