Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Brezilyalı sağ beki Mariano Filho, Süper Lig’in ilk 7 haftasındaki performanslarının mutluluk verici olduğunu ve şampiyonluk hedefinde yollarına aynı şekilde devam etmeleri gerektiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu 9. haftada Fenerbahçe’yi misafir edecekleri derbi karşılaşmasına değinerek, “Hedefimiz şampiyon olmak. Şampiyonluğa ulaşmak için de önümüzdeki her maça final gözüyle bakıyoruz. Diğer taraftan, Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir Atiker Konyaspor maçı var. O müsabakayı en iyi şekilde geride bıraktıktan sonra, Fenerbahçe derbisine odaklanacağız. Fenerbahçe maçının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bence çok güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. En iyi şekilde oynayıp, istediğimiz sonucu alacağımıza da inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.



> Türkiye’de çok mutluyum

Mariano, Türkiye’de geçmişte yaşanan bazı terör olayları nedeniyle küçük de olsa bir korku taşıdığını ancak burada yaşamaya başladıktan sonra fikirlerinin tamamen değiştiğini anlattı. Mariano, “Geçen sene bazı olaylar oldu. İster istemez küçük bir korku oluyor. Bu sadece Türkiye’de yaşanmıyor. Paris’te, Belçika’da, İspanya’da, başka ülkelerde de benzer durumlar meydana geldi. Her yerde olabiliyor. Buraya geldiğim zaman, ne kadar güvenli olduğunu gördüm. Türkiye hakkında dışarıdan bakış açım ile şu anda içinde yaşayarak edindiğim bakış açım birbirinden tamamen farklı. Kendimi inanılmaz mutlu ve güvende hissediyorum” şeklinde görüş belirtti.

Önce Konya sonra F.Bahçe!



Süper Lig’de bugün Atiker Konyaspor’a misafir olacak Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor’dan oyuncularına ikaz geldi. Millî ara sonrası Antalya’daki sendromu yaşamak istemeyen Hırvat çalıştırıcı, “Fenerbahçe maçını haftaya oynayacağız. Önceliğimiz Konya, sonra derbiyi düşünürüz” diyerek tam konsantrasyon istedi.



