Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Akhisar maçı şifresiz canlı anlatım izle ve Trabzonspor Akhisar maçı canlı skor kaç kaç? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Akhisar ile kendi evinde karşı karşıya geliyor. Peki Trabzonspor Akhisar maçı canlı skor kaç kaç? ve Trabzonspor Akhisar şifresiz canlı anlatımı izlemek için doğru adrestesiniz. 7 maçın ardından 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 9 puanda 9. sırada bulunan Trabzonspor, 13 puanla 6. sırada yer alan Akhisar Belediye ile kendi evinde karşı karşıya geliyor. Aldığı kötü sonuçların ardından bordo-mavili taraftarı ile arası limoni olan Trabzonspor, zorlu Akhisar maçından galip gelerek üst sıralara yükselmenin hesabını yapıyor. Akhisar ise Trabzon deplasmanından puan yada puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Medical Park Stadyumunda oynanan mücadele saat 16:30'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanıyor. Ancak maçın şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika yayınlanıyor. İşte Trabzon Akhisar maçı şifresiz canlı anlatımı...

Trabzonspor Akhisar maçı ne zaman

beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak Trabzonspor Akhisar maçı 16:30'da başlayacak. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden anbean yayınlanacak.

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Tutabilene aşk olsun!

Türk futbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından biri olması beklenen Abdülkadir Ömür hızla zirveye tırmanıyor. Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 5 maçta forma giyen ve son 3 karşılaşmada da ilk 11’in değişmez ismi olan Trabzonspor’un genç oyuncusu yükselen performansıyla değerini artırdı. Bordo-mavililerin altyapısında yetişen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu düzenli olarak takımda forma şansı bulmaya başladı. Oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu 5 maçta 2 asistlik performansla da skora katkı sağladı. Yükselen performansıyla birçok Avrupa kulübünün de transfer gündeminde yer alan Abdülkadir Ömür, dünyaca ünlü futbol veri sitesi transfermarkt’a göre piyasa değerini de 4 ayda 500 bin avro artırdı ve 700 bin avroya ulaştı. Genç yıldızın yarın oynanacak Akhisarspor maçında da ilk 11’de forma giymesi bekleniyor.

Neşeli idman

Sahasında yarın Akhisarspor’u misafir edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililerin neşeli oldukları gözlendi. Çalışmaya milli takım kamplarından sakat dönen Kucka ve Onazi katılmadı.

Burak dalya maçında

Süper Lig’in 8’inci haftasında Trabzonspor’un sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacağı karşılaşma Burak Yılmaz için ayrı bir önem taşıyor. Bordo-mavili takıma ilk olarak 2009-10 sezonunun devre arasında transfer olan ve iki dönemde kulüpte 4’üncü sezonunu geçiren Burak, Akhisarspor maçında görev yapması halinde Trabzonspor’da ‘dalya’ diyecek. 32 yaşındaki oyuncu Karadeniz ekibinde şu ana kadar lig, kupa ve Avrupa maçları dahil olmak üzere 99 maçta sahada yer alırken bu karşılaşmalarda toplamda 65 gol kaydetti.

Burak Yılmaz, 2011-12 sezonunda bordo mavili takımla ligde attığı 32 golle bir de gol krallığı yaşadı. Deneyimli golcü oyuncu, bu sezon forma giydiği 6 lig maçında 7 gol kaydederek gol krallığında da iddialı konumda yer aldı. Sakatlığı gittikçe iyiye giden futbolcunun tedavisi yoğun şekilde devam ediyor. Ersun Yanal’ın sağlık heyetinden sürekli bilgi aldığı ve Burak’ın maça yetiştirilmesini istediği belirtildi. Kritik karşılaşmaya büyük ihtimalle yetişecek olan yıldız futbolcunun 100. maçı için hırs yaptığı ve golle taçlandırmak istediği gelen haberler arasında.