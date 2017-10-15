Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik direktör Ersun Yanal'ın karşılaşma öncesi en büyük kozları ise genç oyuncular Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı olacak. Tecrübeli çalıştırıcının, dün gerçekleştirilen son antrenmanın ardından iki oyuncusuyla yaptığı görüşmede, "Sizden daha fazla pozisyona girmenizi istiyorum. Bu maçı çözmemizde, performansınız belirleyici olacak" dediği öğrenildi. Yanal, Akhisarspor karşısına hücum ağırlıklı bir kadroyla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Burak iğneyle 'Dalya' diyecek

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Onazi ve Kucka forma giyemeyecek. Bordo-mavili formayla 100. maçına çıkacak olan Burak ile birlikte Okay'ın da bugün iğneyle oynayacağı öğrenildi.