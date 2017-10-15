Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde aldığı istikrarsız sonuçların ardından sıkıntılı günler geçiren bordo-mavililer, Akhisarspor maçını kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. Oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan ile 9. sırada yer alan Karadeniz ekibi, son 3 maçından galibiyet çıkaramadı. Trabzonspor, Akhisar maçını kazanarak bir galibiyet serisi başlatmayı ve zirve yarışının içerisinde kalmayı hedefliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sakat oyuncuların yokluğu sebebiyle mecburi değişikliğe gidecek. Onazi ve Kucka’nın millî takımdan sakat dönmesi ve Okay’ın sakatlığındaki belirsizlikle birlikte savunmadaki zafiyetler sebebiyle kadroda değişiklik yaşanacak. Yanal’ın Kucka’nın yokluğunda orta sahada son maçlarda stoperde oynayan Okay’a, stoperde ise son 3 maçta forma şansı bulamayan Uğur’a görev vermesi bekleniyor. Oyuncularına uyarılarda bulunan Yanal, “Taraftarımıza karşı çok mahcubuz. Akhisar galibiyetiyle gönüllerini alalım” dedi.