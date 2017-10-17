Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi kulvarına ilklere imza atarak başlamıştı. Neydi onlar? Porto’yu deplasmanda deviren ilk Türk ekibi... Leipzig galibiyetiyle bu kulvarda Alman takımını ilk defa yenmesi ve Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yapan ilk Türk ekibi olması... Şimdi ise sırada üç önemli ilk var. Temsilcimiz Monaco’yu devirdiği takdirde deyim yerindeyse üçlü çekecek. İlk defa bir Fransız takımını deplasmanda devirmeyi başaracak. Şampiyonlar Ligi’nde en iyi başlangıca imza atan Türk takımı olacak ve dev arenada en yüksek puanına (Daha önce 7’ydi) ulaşacak. Ve Kartal, tarihinde ilk defa Monaco ile karşılaşacak. Beşiktaş Fransız takımları ile toplamda 8 maç yapmış, 3 galibiyet 4 yenilgi ve 1 de beraberlik görmüştü. Muhtemel bir galibiyet büyük oranda da gruptan çıkma anlamına gelecek. 1,5 milyon avroluk galibiyet priminin yanı sıra gruptan çıkma ödülü olan 5,5 milyon avro da önemli bir gelir olarak siyah-beyazlıların hanesine yazılacak.
Bir tarih daha yazalım!
17.10.2017 - 07:44 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 07:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siyah-beyazlı temsilcimiz galibiyet hâlinde en iyi Şampiyonlar Ligi başlangıcına imza atan Türk takımı olacak, Devler Ligi arenasında en yüksek puanını toplayacak, ilk defa Fransız ekibine karşı deplasmanda galibiyet alacak
Etiketler : Devler Ligi,
511901 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/511901.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
8
1
1
6
10
20
-10
4
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor - Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
7
16
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
17
Denizlispor
8
1
2
5
8
15
-7
5
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4