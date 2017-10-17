Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi kulvarına ilklere imza atarak başlamıştı. Neydi onlar? Porto’yu deplasmanda deviren ilk Türk ekibi... Leipzig galibiyetiyle bu kulvarda Alman takımını ilk defa yenmesi ve Şampiyonlar Ligi’nde 2’de 2 yapan ilk Türk ekibi olması... Şimdi ise sırada üç önemli ilk var. Temsilcimiz Monaco’yu devirdiği takdirde deyim yerindeyse üçlü çekecek. İlk defa bir Fransız takımını deplasmanda devirmeyi başaracak. Şampiyonlar Ligi’nde en iyi başlangıca imza atan Türk takımı olacak ve dev arenada en yüksek puanına (Daha önce 7’ydi) ulaşacak. Ve Kartal, tarihinde ilk defa Monaco ile karşılaşacak. Beşiktaş Fransız takımları ile toplamda 8 maç yapmış, 3 galibiyet 4 yenilgi ve 1 de beraberlik görmüştü. Muhtemel bir galibiyet büyük oranda da gruptan çıkma anlamına gelecek. 1,5 milyon avroluk galibiyet priminin yanı sıra gruptan çıkma ödülü olan 5,5 milyon avro da önemli bir gelir olarak siyah-beyazlıların hanesine yazılacak.