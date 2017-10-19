Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersun Yanal gitti, Rıza Çalımbay geldi. 6-1’lik Akhisar faciasından sonra Yanal’ın görevine son veren bordo-mavili yönetim, dün tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay’ı resmen takımın başına getirdi. Çalımbay’ın sözleşmesinin sezon sonuna kadar olması dikkat çekti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Trabzonspor gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Ben ekibime ve futbolcu arkadaşlarıma çok güveniyorum. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bizim için sıkıntı olan arada gelmemiz, kısa bir dönemin olması. İki gün sonra maç oynayacağız. Bizi tek sıkan, problem bu ama ben geçmişte de ligde durumu kötü olan takımlarda çalıştım o yüzden korkmuyorum. Trabzonspor’u layık olduğu yer getirmek için gayret sarf edeceğiz”...

> Lig yeni başladı

Oyuncularla görüşeceğini, onlardan hırslı, istekli olmalarını isteyeceklerini anlatan Çalımbay, “Konsantre olmak gerekiyor. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İlk yarıya kadar çok iyi puanlar almamız gerekiyor. Ondan sonra yönetimle konuşacağız 1-2 transfer olacak. Eksiklikleri gördükten sonra ikinci yarıya müthiş başlamamız gerekiyor. Nasıl bir sorumluluğun altına girdiğimi biliyorum. Gittiğim takımlarda ne hedef varsa yaptım. Buradaki işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Benim korkum kesinlikle yok. Sadece zaman az” dedi.

> Taraftar 1. adamdır

Taraftardan da destek isteyen Çalımbay “Son zamanlarda ne kadar üzülse de takımın yanında olması lazım. En büyük güç taraftar. Onların ne kadar katkıda bulunduğunu futbolculuk zamanımdan da biliyorum. Her zaman 12. adam derler, taraftar 1. adamdır” diye konuştu. Birlik mesajı da veren tecrübeli hoca, “Yönetim, futbolcu, arkadaşlar teknik heyet bir arada kenetlenmeliyiz. Çok iyi bir kadroya sahip takımımız var. Trabzonspor’un gerçek yerine kavuşması için hep birlikte hareket edip takımı iyi bir yere getirmek için gayreti göstereceğiz. Trabzonspor’un geçmişini çok iyi biliyoruz. Camiayı, isteklerini çok iyi biliyorum. Tek şansızlığımız sonradan gelmek, sezon başında farklı oluyor. Takıma alışana kadar bunu en asgariye indireceğiz” ifadelerini kullandı.