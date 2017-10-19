Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hoffenheim Başakşehir maçını şifresiz canlı izle ve Hoffenheim Başakşehir maçını şifresiz veren kanalları bu haberde derledik. UEFA Avrupa Liginndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, Alman ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Hoffenheim Başakşehir maçını canlı veren kanallar ile Hoffenheim Başakşehir maçını şifresiz izle gili detaylar burada yer alıyor. C Grubunda bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 1 puanla 3. sırada yer alan Başakşehir, henüz puanı bulunmayan grubun son sırasındaki Alman temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Hoffenheim Başakşehir maçını şifresiz izle ve Hoffenheim Başakşehir maçını şifresiz veren kanallar bu haberde yer alıyor. İşte detaylar...

Hoffenheim Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

22:05'te başlayacak Hoffenheim Başakşehir maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak maçın canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR 3. MAÇINDA!

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam 3. maçına çıkacak. Başakşehir deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, Almanya’da gruptaki ilk 3 puanını almak için sahaya çıkacak. Abdullah Avcı’nın ekibi ilk maçında Ludogorets’le evinde 0-0 berabere kalmış, Braga’ya deplasmanda 2-1 yenilmişti. Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu, sakatlıkları devam eden Egemen Korkmaz ile Aurelien Chedjou da bu maçta forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de son durum

Sezon öncesinde fırtına gibi esen Club Brugge'yi dağıtan, Sevilla'yı zorlayan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ne ise beklediği başlangıcı yapamadı. İlk maçta sahasında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Razgrad'ı konuk eden Boz Baykuşlar sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Ardından Braga deplasmanına çıkan Medipol Başakşehir sahadan 2-1 maplup ayrıldı ve 1 puanla grubun 3. sırasında yer alıyor.

Hoffenheim'de son durum

Almanya Bundesliga'da geçen sezon önemli sonuçlara imza atarak ligi sürpriz şekilde Şampiyonlar Ligi kotasında bitiren Hoffenheim, bu yıl Avrupa kupalarında istediği başlangıcı yapamadı. Devler Ligi elemesinde Liverpool'a kaybeden takım, Avrupa Ligi gruplarında favori gösterilse de beklediği sonuçları almayı başaramadı. İlk maçında Braga'ya sahasında 2-1 yenilen Hoffenheim, ardından Ludogorets Razgrad deplasmanından da 2-1 mağlup ayrılarak taraftarlarını üzdü. Puanı bulunmayan Hoffenheim, grubun son sırasında yer alıyor.