Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bir haber sitesinde ’Derbi öncesi ortalık karıştı! Volkan Demirel...’ başlığı ile yayınlanan haber yalandır.

Söz konusu haberde yer aldığı şekilde, kaptanımız Volkan Demirel’in tesislerden ayrıldığı yönünde detaylar içeren haber tüm içeriği ile hayal ürünüdür ve gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür masa başında uydurulan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."

Öte yandan sarı-lacivertlilerin deneyimli kalecisi Volkan Demirel de bu haberlerin çıkmasının ardından kendi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, ’Ben hep buradayım’ notunu ekledi.