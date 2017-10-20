Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatya Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ile ilgili detaylar bu haberde. Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatya deplasmanına konuk olacak. Peki Yeni Malatya Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ligde oynadığı 8 maçın ardından iki galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9 puanla 11. sırada yer alan Trabzonspor, 8 puanla 14. sırada yer alan Yeni Malatya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile bu sezon ilk resmî maçına çıkacak olan Trabzonspor, Yeni Malatya'yı yenerek; taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Yeni Malatya ise kendi evinde konuk edeceği Trabzonspor karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Peki Yeni Malatya Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Saat 19:30'da başlayacak Yeni Malatya Trabzonspor maçı beIN Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Yeni Malatya Trabzon maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinden dakika dakika aktarılacak...

Çalımbay: Korkmuyorum

Sezon sonuna kadar kendisini bordo-mavili renklere bağlayan imzayı atan tecrübeli çalıştırıcı, takımın içinde bulunduğu durumdan dolayı çekinmediğini söyledi. Ersun Yanal gitti, Rıza Çalımbay geldi. 6-1’lik Akhisar faciasından sonra Yanal’ın görevine son veren bordo-mavili yönetim, dün tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay’ı resmen takımın başına getirdi. Çalımbay’ın sözleşmesinin sezon sonuna kadar olması dikkat çekti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Trabzonspor gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu kaydederek, şunları söyledi: “Ben ekibime ve futbolcu arkadaşlarıma çok güveniyorum. Çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Bizim için sıkıntı olan arada gelmemiz, kısa bir dönemin olması. İki gün sonra maç oynayacağız. Bizi tek sıkan, problem bu ama ben geçmişte de ligde durumu kötü olan takımlarda çalıştım o yüzden korkmuyorum. Trabzonspor’u layık olduğu yer getirmek için gayret sarf edeceğiz”...





> Lig yeni başladı



Oyuncularla görüşeceğini, onlardan hırslı, istekli olmalarını isteyeceklerini anlatan Çalımbay, “Konsantre olmak gerekiyor. Telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İlk yarıya kadar çok iyi puanlar almamız gerekiyor. Ondan sonra yönetimle konuşacağız 1-2 transfer olacak. Eksiklikleri gördükten sonra ikinci yarıya müthiş başlamamız gerekiyor. Nasıl bir sorumluluğun altına girdiğimi biliyorum. Gittiğim takımlarda ne hedef varsa yaptım. Buradaki işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Benim korkum kesinlikle yok. Sadece zaman az” dedi.



> Taraftar 1. adamdır



Taraftardan da destek isteyen Çalımbay “Son zamanlarda ne kadar üzülse de takımın yanında olması lazım. En büyük güç taraftar. Onların ne kadar katkıda bulunduğunu futbolculuk zamanımdan da biliyorum. Her zaman 12. adam derler, taraftar 1. adamdır” diye konuştu. Birlik mesajı da veren tecrübeli hoca, “Yönetim, futbolcu, arkadaşlar teknik heyet bir arada kenetlenmeliyiz. Çok iyi bir kadroya sahip takımımız var. Trabzonspor’un gerçek yerine kavuşması için hep birlikte hareket edip takımı iyi bir yere getirmek için gayreti göstereceğiz. Trabzonspor’un geçmişini çok iyi biliyoruz. Camiayı, isteklerini çok iyi biliyorum. Tek şansızlığımız sonradan gelmek, sezon başında farklı oluyor. Takıma alışana kadar bunu en asgariye indireceğiz” ifadelerini kullandı.

Trabzon yeni başlangıç peşinde

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıkacak. Ersun Yanal ile yolların ayırmasının ardından takımı emanet ettiği Çalımbay ile yeniden çıkış yakalamak isteyen bordo-mavililer, Süper Lig’deki 4 haftalık galibiyet hasretine de sonlandırmayı planlıyor.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda şu ana kadar oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 9 puan ile 11. sırada yer alıyor. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 13’e çıkartan Trabzonspor, zirvenin gerisinde kalarak, hayal kırıklığı yaşattı. Yeni teknik ekibiyle Evkur Yeni Malatyaspor maçına kritik bir viraj olarak bakan Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı müsabakaya kazanarak zirve için yenide umutlanmayı hedefliyor.

ÇALIMBAY İLK MAÇINDA 3 PUANLA TANIŞMAK İSTİYOR

Ayağının tozuyla geldiği Trabzon’da yeni takımıyla birlikte ilk hazırlıklarını yapan Çalımbay, oyuncularla yakın temas kurarken, demoralize olan takımın moral seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Yoğun bir mesai içine giren deneyimli teknik adam antrenmanların tamamını ise basın mensuplarına açarak şehirde yeniden bir heyecan oluşturmaya çalışıyor.

YOLCULUK YARIN

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için yarın Malatya’ya hareket edecek. Türk Hava Yollarına ait özel uçak ile saat 14.30’da Trabzon’dan Malatya’ya hareket edecek olan bordo-mavili kafile maçın ardından Trabzon’a dönecek.