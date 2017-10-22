Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Süper Lig'de oynadığı 8 maçın ardından 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş, 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla 4. sırada bulunan Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 2-1 Monaco galibiyetiyle ligde kötü gidişe bir dur diyen Beşiktaş, Başakşehir karşısında kendi evinde ve seyircisi önünde mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Başakşehir ise zorlu Beşiktaş deplasmanından gol veya goller bularak güçlü rakibine şoku yaşatmak istiyor. Peki Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? işte detalar...

Beşiktaş 3 ayda forma satışında rekor kırdı

Beşiktaş sportif başarıyı da paraya çeviriyor. Son iki sezonda şampiyon olan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 yaparak çok önemli bir başarıya imza atan siyah-beyazlıların forma satışında rekor kırdığı açıklandı. Kartal Yuvası’ndan sorumlu yönetici Hüseyin Mican, İstanbul İçerenköy’deki mağaza açılışında bilgilendirme yaptı. Ki ifadelerinde yönetim ve camia adına sevindirici gelişmeler vardı. Mican, aslında Beşiktaş’ın 5 yıl gibi bir zaman diliminde lisanslı ürün satışında gelinen noktayı anlattı.

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı ne zaman, hangi gün saat kaçta?

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı 23 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak. Saat 20:00'da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Üç gruba ayrılan futbolculardan bir grup bellerine takılan küçük paraşütlerle, bir grup da arkalarındaki 70 kiloluk ağırlıklarla koştu. Diğer grup ise pas çalışmasıyla idmana devam etti. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra pas ve şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Çekişmeli geçen karşılaşmada yeşil takım, siyah ekibe üstünlük sağladı. İki takımın kalesini koruyan Tolga Zengin ile Fabricio Agosto Ramirez, kurtarışlarıyla dikkati çekti.

Çift kale maçın ardından galip gelen yeşil takım oyuncuları, basın mensuplarına görüntü vermek isterken, siyah ekipte yer alan Ricardo Quaresma, bu futbolcuların önüne geçince ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yeşil takım oyuncuları, önlerinden çekilmeyen Quaresma ile şakalaştı.





>3 yıldızlı bereket



Mican, “Kartal Yuvası çok iyi gidiyor. Son üç aylık dönemde 230 bin adet forma sattık. Hedefimiz 500 bin forma satmak. Taraftarlarımız artık korsan ürünlere itibar etmiyor. Beş yıl önce yaptığımız toplam ciroyu bu sene sadece ilk üç aylık dönemde kar olarak elde ettik” dedi. Siyah-beyazlılarda bir forma 169 liradan satılıyor ve toplamda 3 aylık dönemdeki satışdan elde edilen yaklaşık gelir 39 milyon lira. Bu satışlarda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmenin ve üç yıldızlı formaların etkisi büyük.

Beşiktaş Avrupa'da devleri solladı

Şampiyonlar Ligi’nde üçte üçle tarih yazan Beşiktaş, üç galibiyetle toplam 10.680 puan topladı. Ve Chelsea, Real, Liverpool ve Juventus gibi ekipleri geride bıraktı. Önlerinde ise Manchester City (11.614), Manchester United(11.614), Barcelona(11. 228) ve PSG’nin(10.933) yer aldı. Bu arada UEFA, siyah-beyazlıların geçen sezon Avrupa kupalarındaki başarılarından dolayı 40 milyon avro (34 milyon ŞL, 6 milyon avro Avrupa Ligi) kazandığını açıkladı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftanın oyuncusu Liverpool’dan Muhammed Salah (2 gol, 1 asist) oldu. İki gol kaydeden Beşiktaşlı Cenk Tosun ise ikinci sırada kaldı.

Medel yarıda bıraktı

Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, antrenmanı yaşadığı sakatlık nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı. Koşu çalışmalarında yer alan Medel, adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle tesislere girdi. Siyah-beyazlı ekipte, antrenman sonrası Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Alvaro Negredo ve Jeremain Lens şut çalışması yaptı. Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Babel kart cezalısı

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem gidişini Lig'e yansıtmak istiyor. Siyah-Beyazlılar ilk 5 haftayı mağlubiyet almadan kapatmış ardından sırasıyla Fenerbahçe'ye deplasmanda yenilmiş, Trabzonspor ile berabere kalmış ve Gençlerbirliği'ne deplasmanda mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ta Ryan Babel Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.

Emre yetişebilir...

Başakşehir'de Adebayor ve Emre Belözoğlu sakatlıkları nedeniyle Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçının kadrosuna alınmamıştı. Bu iki futbolcunun derbiye yetişip yetişmeyeceği henüz belli değil...