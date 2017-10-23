Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, bu derbiye kadar oynadığı son 20 resmi karşılaşmada da gol yemişti. Galatasaray'a kalesini kapatan sarı-lacivertliler, bu kötü istatistiğe de son vermiş oldu.

Fenerbahçe'nin bu maçtan önce gol yemediği son karşılaşma yine bir Galatasaray derbisi olmuştu. Sarı-lacivertliler, geçen sezon 23 Nisan'da deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadığı lig müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve kalesinde gol görmemişti.

VALBUENA DEĞİŞİKLİĞİ BEĞENMEDİ



Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, oyundan alınmasına memnun olmadı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, 72. dakikada Valbuena'nın yerine oyuna Alper Potuk'u dahil etti. Numarasını değişiklik tabelasında gören Valbuena, iki elini yana açarak sitem etti. Valbuena, oyundan çıkarken de bu değişiklikten memnun olmadığını jest ve mimikleriyle gösterdi.

JANSSEN'İN İLK YARIDAKİ POZİSYONU



Fenerbahçe'nin Vincent Janssen'le maçın ilk yarısında filelere gönderdiği top, hakem Cüneyt Çakır tarafından faul gerekçesiyle gol olarak değerlendirilmedi.

Maçın ilk dakikalarında Janssen, topu Serdar Aziz'den kaparak filelere yolladı. Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda, Hollandalı futbolcunun Serdar'a faul yaptığını gerekçe göstererek Galatasaray lehine faul kararı verdi.