UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş ile karşılaşacak Monaco, ligde üç haftadır kazanamayan Bordeaux'ya konuk oldu.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 57. dakikasında Keita Balde ile öne geçen Monaco, sekiz dakika sonra Thomas Lemar ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skoru koruyan konuk ekip, üç puana iki golle uzandı.
Bu galibiyetle puanını 25'e yükselten Monaco ikinci sırada yer alırken, bu sezon sahasında ilk mağlubiyetini yaşayan Bordeaux 16 puanla dokuzuncu sıraya geriledi.
Monaco zirve takibini sürdürdü
28.10.2017 - 23:52 | Son Güncelleme: 28.10.2017 - 23:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 11. haftasında oynanan maçta Monaco, deplasmanda Bordeaux'yu 2-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş ile karşılaşacak Monaco, ligde üç haftadır kazanamayan Bordeaux'ya konuk oldu.
Etiketler : monaco,fransa,
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13
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Beşiktaş
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3
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15
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9
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A.
P.
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Ümraniyespor
9
5
3
1
14
7
7
18
2
Giresunspor
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4
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1
12
6
6
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