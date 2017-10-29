Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diebler 16 sayı ile Beşiktaş’ın en skoreri olurken, Ian Miller’in 22 sayısı Muratbey Uşak’a yetmedi. Günün diğer maçında Banvit evinde Trabzonspor’u 75-72’lik skorla mağlup etti. Basketbol Kadınlar Süper Ligi’nde lınan sonuçlar ise şöyle: Bornova-Ormanspor: 54-70, Yakın Doğu-AGÜ: 85-74.