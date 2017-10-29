Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de dört maçtır kazanamayan ve lider Galatasaray’ın sekiz puan gerisine düşen son şampiyon Beşiktaş, Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 yenerek bunalımdan çıktı. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Monaco ile tarihinin en kritik 90 dakikalarından birine çıkacak olan siyah-beyazlı takım ile Süper Lig’in en akıcı hücum eden takımlarından biri olan Alanyaspor’u buluşturan mücadele baştan sona yüksek bir tempoya sahne oldu.

Oğuzhan’ın müthiş pası

Maça hızlı başlayan Şenol Güneş’in öğrencileri henüz 8. dakikada Cenk’in şık golüyle öne geçmeyi başardı. Ceza sahası yayının yakınında rakibini ekarte eden Oğuzhan’ın usta işi pasında topla buluşan golcü oyuncu kaleci Haydar’ı çalımladı, boş kaleye yuvarladı: 1-0. Cenk’in golünün ardından skor tabelasında Beşiktaş öne geçse de maçın kontrolü ev sahibi takıma geçti. Sağlı sollu ataklarla Beşiktaş kalesini zorlayan Safet Susic’in takımı beraberlik golünü 27’de buldu. Ceza sahasının dışında topla buluşan Welinton müthiş bir şutla Fabri’yi mağlup etti ve skora denge geldi: 1-1. 32’de sezonun flaş ismi Emre Akbaba, Tosic’i geçerek kaleyi yoklasa da Fabri güçlükle golü önledi. 41’de Quaresma’nın penaltı beklediği pozisyonda Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirince soyunma odasına eşitlikle gidildi.

İki puan gidiyor derken

İkinci yarıda ilk 45 dakikadaki silik görüntüsünden uzak bir şekilde atak futbol sergileyen Beşiktaş, baskısıyla Alanyaspor’u kendi yarı sahasına hapsetti. Özellikle 60-70. dakikalar arasında Antalya ekibini adeta bunaltan siyah-beyazlılar, net bir gol pozisyonu üretmekte ise zorlandı. 77’de Alanyaspor’un hafta boyunca maç planlarına dahil etmediği Babel’in sert şutunu Haydar kornere çeldi. İki puan daha uçup gidiyor derken Negredo sahneye çıktı. 87. dakikadaki Adriano’nun ortasına iyi yükselen İspanyol oyuncu müthiş kafa vuruşuyla takımına altın değerinde bir galibiyet getirdi. Negredo siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetmenin sevincini yaşadı.