MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Atabey’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
19. dakikada Abdulkadir’in hatasını iyi değerlendiren Korkiskho’nun plasesinde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
33. dakikada Aykut’un orta-şut karışımı vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Dimitriadis’e çarpan top ağlara gitti. 0-2.
73. dakikada Mendy’nin sağ kanattan ortasında Lalawele’nin kafa vuruşunda top kaleci Anıl’da kaldı.
90+2. dakikada Mendy’nin ortasında Sezer’in gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Süleyman Özay xx, Samet Çavu xx
Adana Demirspor: İsmail x, Yiğitcan Erdoğan xx, Lalawele xx, Lingane x (Tolgahan dk. 82 ?), Joseph x, Abdulkadir x, Loemba x (Savaş dk. 60 x), Erhan x, Mendy x, Sezer xx, Atabey x
Yedekler: Kurtuluş, Yiğit İncedemir, Umut, Mustafa, Canpolat, Batuhan, Can
Teknik Direktör: Giray Bulak
Akın Çorap Giresunspor: Anıl xx, Caner xx (Berkan dk. 80 ?), Aykut xx, Dimitriadis xx, Korkishko xx (Mert dk. 89 ?), Dialiba xx, Jones xx (Recep dk. 57 x), Sinan xx, Nascimento xx, Çağlar xx, Hüsamettin xx
Yedekler: Fevzi, Mehmet, Oğuzhan, Mertcan, Onur, Fatih, Özgür
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Korkiskho (dk. 19), Dimitriadis (dk. 33) (Akın Çorap Giresunspor), Sezer (dk. 90+2) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Caner, Hüsamettin, Aykut, Recep (Akın Çorap Giresunspor), Erhan (Adana Demirspor)