Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinan Erdem Spor Salonu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasında İstanbul derbisine ev sahipliği yaptı. Rakibine maç başında üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, tarihi rakibi Galatasaray Odeabank’ı deplasmanda 83-62 mağlup etti. Sarı-lacivertliler maça çok hızlı başladı. Rakip pota altından da kolayca sayı üreten deplasman ekibi, kısa sürede farkı açtı ve ilk çeyreği 21-12 üstünlükle geçti. İkinci çeyrekte de skor üstünlüğünü devam ettiren Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 30-24 önde kapattı. Bu çeyrekte iki takım da birbirine net bir üstünlük sağlayamazken, dengeli bir oyun ortaya kondu. Fenerbahçe adına Egehan ve Barış’ın da süre aldığı periyot sarı-lacivertlilerin 43-31 üstünlüğüyle sonuçlandı.

> Farkı korudular

Mücadelenin üçüncü çeyreği, Fenerbahçe Doğuş’tan Sinan Güler’in sayıları ile başladı. Hücumda da aksayan rakibi karşısında set üzerinden sayılar bulan Obradovic’in takımı, bu bölümde ev sahibi ekibe adeta sayı attırmadı. Marko Guduric’in arka arkaya bulduğu turnikeler farkı 16 sayıya çıkardı: 51-34. Çeyrek sonunda tempo düşerken Fenerbahçe son 10 dakikaya 63-40‘lık avantajla girdi. Son çeyrekte ilk 5 dakika 76-52 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi, düşük tempoda her iki takımın da skoru kabullenerek mücadele ettiği bu periyodun büyük bölümünde Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu, Egehan Arna, Sinan Güler ve Melih Mahmutoğlu ile oynadı. Sarı-lacivertliler maçtan 83-62’lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Fenerbahçe bu skorun ardından 4. maçında 3. galibiyetini, Galatasaray ise 2. mağlubiyetini aldı.

Hasret giderdiler

Sezon başında Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Sinan Güler, derbi öncesi eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. 34 yaşındaki basketbolcu, mücadeleye ilk 5’te çıktı ve 27 dakika 20 saniye süre aldı. Yıldız oyuncu karşılaşmayı da 2 sayı, 8 ribaunt ile tamamladı.